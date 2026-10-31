عبر المسرح يحافظون على القصص

تواصلت فعاليات النسخة الرابعة لمهرجان «آرين جدائل السلام» في مدينة كوباني، بمشاركة فرقٍ عديدة. ويسعى القائمون على المهرجان إلى الحفاظ على القصص التي ظهرت في الآونة الفائتة.

عبر المسرح يحافظون على القصص
الثقافة والفن
السبت 31 تشرين الأول, 2026   12:25
كوباني 
جيهان تمي
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يُقام مهرجان "آرين جدائل السلام" المسرحي سنوياً في مدينة كوباني، تخليداً لذكرى القيادية آرين ميركان، التي نفذت عملية فدائية خلال مقاومة كوباني عام 2014.

نُظِّم المهرجان من قِبل مركز "باقي خدو" للثقافة والفن، بالتعاون مع حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن، أمس الجمعة تحت شعار: "من كل مدينة حكاية، ومن كل قلب رواية".

وفي حديثه لوكالتنا، أوضح حسين خاني، عضو اللجنة المنظمة للمهرجان، أهمية هذا الحدث قائلاً: "يُقام المهرجان هذا العام في مركز باقي خدو للثقافة والفن، ويستمر لمدة ستة أيام. ونظراً لظهور آلاف القصص في مختلف مدن وقرى سوريا على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، فقد سعينا إلى تكريم هذه القصص والحفاظ عليها من خلال المسرح".

وأضاف خاني مشيراً إلى حجم المشاركة: "يشهد المهرجان هذا العام أجواءً مفعمة بالحيوية، بمشاركة أهالي كوباني، والمؤسسات والمنظمات المحلية، إلى جانب فنانين مسرحيين ومخرجين وكُتّاب وممثلين قدموا من دمشق، والرقة، وعفرين، والجزيرة".

 وعادةً ما يُنظَّم المهرجان سنوياً في ذكرى استشهاد القيادية آرين ميركان في الـ 5 من تشرين الأول، لكنه تأجل هذا العام نظراً لظروف معينة

 وأضاف خاني: "نهدف من خلال هذا المهرجان إلى جمع الكتّاب والفنانين المسرحيين والمخرجين والممثلين في مدينة كوباني، لإجراء تقييم شامل يهدف إلى الارتقاء بمستوى المسرح في عموم سوريا، وتكريماً لنضال آرين ميركان".

وفي الختام، وجّه حسين خاني دعوة للمشاركة قائلاً: "علينا أن نحافظ على ذكرى شهدائنا، فهم يمثلون أسمى قيمنا".

وسيستمر المهرجان حتى الرابع من تشرين الثاني.

(م)

ANHA


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