طلبة جامعة روج آفا: الجامعة هويتنا.. والقرار بشأنها حقنا

رفض طلاب جامعة روج آفا قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيال جامعتي روج آفا وكوباني، وعدّوا القرار تهديداً لهوية الجامعة ولغة التدريس فيها، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم اللغوية والأكاديمية ومطالبين بإشراك الطلبة والأساتذة في القرارات المتعلقة بمستقبل الجامعة.

طلبة جامعة روج آفا: الجامعة هويتنا.. والقرار بشأنها حقنا
خبر
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   13:11
قامشلو
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أصدر طلبة كليات التربية والعمارة والعلوم الطبيعية والتكنولوجية في جامعة روج آفا بمدينة قامشلو، اليوم، بيانين إلى الرأي العام.

وقُرئ البيان الأول أمام كليتي التربية والعمارة من قبل الطالبة سيماف رمضان عمر، فيما قُرئ البيان الثاني أمام كلية العلوم الطبيعية والتكنولوجية، باللغة الكردية من قبل الطالبة رونيدا عبود، وبالعربية من قبل الطالبة لانا سعدي، بحضور حشد من طلبة الكليات.

وأوضح الطلبة أن العمل على توسيع نطاق التعليم باللغة الكردية وتطويره وإغنائه استمر لسنوات، مشيرين إلى أن هذا الجهد لم يكن مجرد إنجاز أكاديمي، وإنما أصبح جزءاً من ثقافتهم وهويتهم وتطور منطقتهم.

ووصف الطلبة جامعة روج آفا بأنها أكثر من مؤسسة تعليمية، مؤكدين أنها تعبير عن مجتمع تأسس بفضل جهود وتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم ليتمكن أبناء المنطقة من العيش بكرامة والتعلم بلغتهم الأم، اللغة الكردية.

وأشاروا إلى أنهم درسوا باللغة الكردية لسنوات طويلة، لافتين إلى أن القضية بالنسبة إليهم لم تكن مرتبطة بالاعتراف بشهاداتهم بقدر ارتباطها بلغتهم ووجودهم والحفاظ على إرث الشهداء.

وفيما يتعلق بمسار الدمج بين لجنة الدمج في جامعة روج آفا ووزارة التعليم العالي في الحكومة الانتقالية، قال الطلبة إن أي خطوات تؤدي إلى إلغاء خصوصية الجامعة ووجودها ولغة التدريس فيها لا يمكن عدّها استكمالاً أكاديمياً، بل "عملية صهر وإنكار كامل للوجود اللغوي والثقافي".

واستند الطلبة إلى اتفاق 29 كانون الثاني بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية، مشددين على أن خصوصية المنطقة يجب أن تكون أساساً في عملية الدمج، وأن تُحمى هوية ووجود ولغة وثقافة المناطق الكردية. وأكدوا أنهم لا يرفضون الدمج إذا كان يحافظ على حقوق الشعب وخصوصية المنطقة، مطالبين في هذا السياق بالاعتراف بجامعة روج آفا بوصفها الجامعة الرسمية لمحافظة الحسكة، والحفاظ على هويتها ومكتسباتها.

كما أكد البيان أن الحق في استخدام اللغة الأم والحفاظ على الهوية الثقافية تكفله المواثيق الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشدداً على أن الاعتراف بالشهادات أو معادلتها لا ينبغي أن يكون سبباً للتنازل عن هذه الحقوق.

ورفض الطلبة بشكل صريح كل قرار أو إجراء ينكر جهودهم وتضحياتهم ودراستهم التي استمرت سنوات، معلنين أنهم لن يقبلوا بأي اتفاق توافق عليه إدارة الجامعة إذا تجاوز الهوية والمبادئ والثقافة وخصوصية المنطقة.

وطالبوا بإعفاء إدارة الجامعة التي تعرض مستقبل الجامعة للخطر، معتبرين أنها لا تخدم الجامعة وإنما تخدم الدولة من خلال توجهات قائمة على المصالح. كما رفضوا الممارسات التي تنفذ تحت مسؤولية لجنة الدمج، وقالوا إنها تحمل مؤشرات على "الاستيعاب القسري"، مشددين على أن "الدمج لا يعني الصهر والذوبان"، وإنما يجب أن يقوم على الاحترام والمساواة وحماية الهوية.

وأعرب الطلبة عن قلقهم من تقسيم جامعة روج آفا تحت مسمى "مجمع من الكليات"، ومن حصر التعليم باللغة الكردية بثلاث ساعات فقط، وفق ما ورد في القرارات الجديدة، معتبرين أن الأمر يتجاوز الجانب الإداري ويرتبط بالحقوق اللغوية والأكاديمية وهوية الشعب الكردي.

وطالبوا بضمان اللغة الكردية وحقوق الشعب الكردي بشكل واضح وصريح في الدستور والقوانين ذات الصلة، ودعوا الحكومة المؤقتة وإدارات الجامعات ولجنة الدمج إلى إعادة النظر في قراراتها، وحماية حقوق الطلبة، وضمان الاستقلالية الأكاديمية، ومنع أي شكل من أشكال انتهاك الحقوق اللغوية وخصوصية المنطقة.

كما شدد البيان على ضرورة إشراك الطلبة وأساتذة الجامعة في كل قرار يتعلق بمستقبلها، موضحاً أن الطلبة لا يرفضون الاعتراف الأكاديمي أو التعاون بين الجامعات، وإنما يرفضون الدمج الذي يؤدي إلى ضياع مكتسباتهم وتهديد مستقبل الطلبة والجامعة، أو تحويل الجامعة إلى وسيلة لتحقيق مصالح سياسية وشخصية ومناصب مؤقتة.

ودعا الطلبة زملاءهم في جامعة روج آفا إلى الالتفاف حول حقوقهم وتعزيز وحدتهم والتعبير عن موقف موحد، مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب الوحدة والموقف المشترك، وأن توحيد الصفوف سيساعد على إيصال صوتهم إلى الأطراف المعنية وإطلاق مبادرة مشتركة وسلمية.

وأعلن طلبة جامعة روج آفا إطلاق مبادرة تهدف إلى حماية هوية الجامعة ودعمها والحفاظ على حقوق الطلبة، مؤكدين أن الجامعة ثمرة جهودهم وتضحياتهم ونضالهم، وأنهم لن يسمحوا بإنكار المكتسبات التي تحققت على مدى سنوات.

واختتم الطلبة بيانهم بالتأكيد على حقهم في المشاركة بالقرار المتعلق بمستقبل جامعتهم، بالقول: "نحن الطلبة، فمن يحق له اتخاذ القرار؟ الجامعة هويتنا، والقرار بشأنها حقنا"، مؤكدين أن "جامعة روج آفا حقنا، ومستقبل تعليمنا أمانة في أعناقنا".

(س و – ب إ/ح)

ANHA


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