تحليق جوي مكثف ودوي انفجارات في ريف درعا

شهد ريف درعا سماع دوي انفجارات وتحليقاً حربياً مكثفاً، بالتزامن مع تحليق إسرائيلي في بصرى الحرير، واستمرار الطيران في أجواء دمشق وريفها.

تحليق جوي مكثف ودوي انفجارات في ريف درعا
خبر
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   22:01
مركز الأخبار
+

شهدت أجواء ريف درعا، اليوم، سماع دوي انفجارات، بالتزامن مع استمرار تحليق الطيران الحربي في المنطقة، وسط حالة من الترقب.

وفي السياق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتحليق مكثف للطيران الحربي على علو منخفض في أجواء العاصمة دمشق وريفها.

وأشار المرصد إلى تحليق طيران حربي إسرائيلي في أجواء بلدة بصرى الحرير بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي، عقب تحليق مروحيات في المنطقة، من دون ورود معلومات إضافية عن طبيعة التحليق أو أهدافه.

وما يزال الطيران الحربي يحلّق في أجواء المنطقة، وسط غياب معلومات مؤكدة عن طبيعة التحركات الجوية وأسبابها.

(ع م)

العلامات:

المقال السابق

مقتل شخص بإطلاق نار في حي وادي الذهب بحمص

المادة التالية

مظلوم عبدي: استقرار سوريا لا يتحقق دون مشاركة الكرد

أخبار ذات صلة

الجندرمة التركية تعتدي بالضرب على ثلاث نساء على الحدود بريف الدرباسية

الجندرمة التركية تعتدي بالضرب على ثلاث نساء على الحدود ...

الجمعة 30 تشرين الأول, 2026 - 20:49

القوات الإسرائيلية تعتقل 4 أشخاص في ريف القنيطرة

القوات الإسرائيلية تعتقل 4 أشخاص في ريف القنيطرة

السبت 31 تشرين الأول, 2026 - 20:50

حواجز إسرائيلية جديدة وتفتيش للمارة في ريف درعا

حواجز إسرائيلية جديدة وتفتيش للمارة في ريف درعا

السبت 31 تشرين الأول, 2026 - 09:16

سانا: إحباط مخطط لاستهداف مصفاة حمص

سانا: إحباط مخطط لاستهداف مصفاة حمص

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 19:51

مياه الحسكة تعلن انتهاء صيانة محطة علوك واستئناف ضخ المياه صباح السبت

مياه الحسكة تعلن انتهاء صيانة محطة علوك واستئناف ضخ الم...

الجمعة 30 تشرين الأول, 2026 - 22:09

من موهبة إلى حرفة.. شاب يحفر بصمته على الخشب في عامودا

من موهبة إلى حرفة.. شاب يحفر بصمته على الخشب في عامودا

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 05:30