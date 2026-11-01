التحالف يعترض صاروخاً باليستياً ومسيّرة أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

اعترض التحالف صاروخاً باليستياً ومسيّرة أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية، بالتزامن مع تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مصادر حيوية لتعزيز القدرات العسكرية للجماعة في اليمن.

التحالف يعترض صاروخاً باليستياً ومسيّرة أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية
العالم والشرق الأوسط
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   20:39
مركز الأخبار
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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، مساء اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثيين باتجاه المنطقة الجنوبية من السعودية.

وجاء الإعلان بعد إطلاق إنذار مبكر في محافظتي خميس مشيط وأبها، قبل أن يعلن الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن المحافظتين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مصادر حيوية تستخدمها جماعة الحوثيين في اليمن لدعم عملياتها العسكرية وتعزيز قدراتها القتالية.

وقال المالكي إن العملية جاءت رداً على استمرار الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والسعودية، مشيراً إلى استخدام الجماعة هذه المصادر في تطوير قدراتها، خصوصاً في مجال الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة.

(ع م)

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