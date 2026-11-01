مصادر تتحدث عن مقتل قيادي لبناني سابق في هيئة تحرير الشام باستهداف مسلح في سرمدا

تحدثت مصادر عن مقتل القيادي السابق في هيئة تحرير الشام، اللبناني جواد علي، إثر استهدافه بإطلاق نار داخل منزله بمدينة سرمدا شمال إدلب، وسط غموض يلف ملابسات الحادثة.

مصادر تتحدث عن مقتل قيادي لبناني سابق في هيئة تحرير الشام باستهداف مسلح في سرمدا
خبر
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   11:06
مركز الأخبار
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تحدثت مصادر عن مقتل جواد مصطفى علي، الملقب بـ"أبو بكر عبود"، وهو لبناني الجنسية ومن أبناء مدينة طرابلس، إثر تعرضه لإطلاق نار داخل منزله في مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي، على يد مسلحين مجهولين.

وكانت معلومات سابقة قد أفادت بإصابته بجروح خطيرة جراء الهجوم، ونقله إلى أحد المشافي حيث أُدخل إلى قسم العناية المشددة، وسط غموض يحيط بمصيره النهائي.

ويُعدّ علي من القياديين السابقين في صفوف "هيئة تحرير الشام"، فيما لم تتضح حتى الآن هوية منفذي الهجوم أو الدوافع وراء استهدافه، كما لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من الأنباء المتداولة عن مقتله.

وتأتي الحادثة في ظل استمرار الهجمات المسلحة وحوادث إطلاق النار في مناطق من ريف إدلب، وسط غموض يحيط بملابسات عدد منها والجهات المسؤولة عنها.

(م ش)

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