السيول في سوريا تودي بحياة 7 أشخاص وتخلّف أضراراً واسعة خلال 72 ساعة

تسببت الهطولات المطرية الغزيرة والسيول التي شهدتها سوريا خلال 72 ساعة الماضية بوفاة 7 أشخاص، بينهم 5 أطفال، فضلاً عن أضرار طالت الجسور والطرق الرئيسة، في وقت لا تزال فيه حركة التنقل بين عدد من المحافظات متأثرة، مع استمرار إغلاق بعض الطرق وفتح أخرى بصورة جزئية وإسعافية.

السيول في سوريا تودي بحياة 7 أشخاص وتخلّف أضراراً واسعة خلال 72 ساعة
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السبت 31 تشرين الأول, 2026   10:58
مركز الأخبار
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شهدت سوريا خلال 72 ساعة الماضية هطولات مطرية غزيرة وعواصف، أدت لتشكل السيول وفيضانات في بعض المناطق، ووفق حصيلة فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، خلفت ضحايا وأضراراً كبيرة.

وقال الدفاع المدني عبر تقرير عن آخر التطورات، إن فرقه قامت بتنفيذ نحو 600 استجابة ميدانية خلال الساعات 72 الماضية في محافظات حلب والرقة ودير الزور والحسكة وحماة وحمص واللاذقية وطرطوس ودرعا، بمساندة الآليات الهندسية والجهات المعنية، للتعامل مع تداعيات السيول وإجلاء العائلات العالقة وحماية الأرواح والممتلكات.

وسُجّلت وفاة 7 أشخاص جراء الحوادث المرتبطة بالسيول، بينهم 5 أطفال غرقوا في برك مياه تشكّلت نتيجة تجمع مياه الأمطار، فيما فقد رجل حياته في حادث سير ناجم عن السيول، وجرف التيار رجلاً آخر في منطقة هريبشة بريف دير الزور.

واقع الطرق الرئيسة بين المحافظات السورية

ولا تزال تداعيات السيول التي شهدتها عدة محافظات سورية خلال الأيام الماضية تلقي بظلالها على حركة التنقل بين المحافظات، مع تسجيل انقطاعات وأضرار في عدد من الطرق الرئيسة، لا سيما في محافظتي الرقة ودير الزور وريف حمص الشرقي، نتيجة انجراف التربة وتضرر الجسور والعبّارات وظهور تصدعات في بعض المقاطع الطرقية.

وأُعيد فتح طريق دير الزور – دمشق أمام حركة المرور مساء يوم الجمعة، وفق آلية تقتصر على سير المركبات ضمن أرتال منظمة ترافقها دوريات من أمن الطرق، فيما فُتح طريق دير الزور – الرقة أمام السيارات الخفيفة، مع استمرار تأثر بعض المقاطع، لا سيما في منطقة الغانم علي.

كما أُعيد فتح الطريق الدولي بين الرقة وحلب أمام السيارات الصغيرة، بعد انهيار جسر السلماني غرب الطبقة، دون إعلان واضح عن السماح بمرور الشاحنات والمركبات الثقيلة حتى الآن.

واقع الجسور والعبّارات

وعلى صعيد الجسور، أخرجت السيول سبعة جسور وعبّارات وطرق ترابية عن الخدمة، وفق حصيلة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وشملت الأضرار انهيار جسر السلماني غرب الطبقة، وتضرر جسر الكنطري، بالإضافة إلى ثلاثة جسور في دير الزور وريفها، فضلاً عن انهيار جسر الكوم بين منطقتي الكوم والطيبة، الذي يشكل نقطة وصل مهمة بين حمص والرقة.

كما تسببت السيول بأضرار في عدد من الطرق الفرعية، بينها طريق هنيدة – جعيدين في ريف الرقة، الذي بقي مقطوعاً وفق آخر التحديثات المتاحة، فيما ظهرت تصدعات وتجاويف على طريق المنصورة – الرصافة، ما دفع إلى التحذير من استخدام بعض مقاطعه.

وفي المقابل، أُعيد فتح طرق أخرى بصورة إسعافية، من بينها طريق الرقة – معدان بعد إصلاح جسر تضرر بفعل السيول، وطريق خان الزهراء قرب التبني بعد تدخل الأهالي والبلديات.

(أم)

ANHA

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