إحياء اليوم العالمي للتضامن مع كوباني في تل تمر بعرض فيلم يوثّق مقاومتها

أحيت شبيبة تل تمر اليوم العالمي للتضامن مع كوباني بتنظيم عرض سينمائي لفيلم "كوباني" في حديقة حي تل أحمر بمدينة تل تمر، بهدف تسليط الضوء على مقاومة المدينة واستحضار تضحياتها في مواجهة مرتزقة داعش.

إحياء اليوم العالمي للتضامن مع كوباني في تل تمر بعرض فيلم يوثّق مقاومتها
خبر
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   21:40
الحسكة
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في مشهد يستحضر واحدة من أبرز محطات المقاومة في مواجهة "الإرهاب"، ويعيد إلى الذاكرة ما سطّرته مدينة كوباني من ملاحم الصمود والتضحيات، أحيت شبيبة تل تمر اليوم العالمي للتضامن مع كوباني، بتنظيم فعالية ثقافية تضمنت عرض فيلم "كوباني"، في مدينة تل تمر.

وأُقيمت الفعالية في حديقة حي تل أحمر، بكافتيريا "آمد سبور"، حيث اجتمع المشاركون لمتابعة الفيلم الذي يوثّق جانباً من مقاومة كوباني في وجه هجمات مرتزقة داعش، مسلطاً الضوء على مرحلة مفصلية من تاريخ المدينة، وما شهدته من مواجهات وتضحيات دفاعاً عن أرضها وسكانها.

ويستعيد الفيلم مشاهد من مقاومة مقاتلي ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة، وما أبدوه من إرادة وصمود في التصدي لهجمات مرتزقة داعش، في مقاومة تجاوزت حدود المدينة، لتتحول إلى رمز للمواجهة الشعبية ضد "الإرهاب"، وتحظى بتضامن واسع على المستويين المحلي والدولي.

وتندرج هذه الفعالية ضمن الأنشطة التي تُنظّم بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع كوباني، بهدف إبقاء ذاكرة المقاومة حاضرة، والتعريف بما شهدته المدينة من تضحيات، والتأكيد على أهمية التضامن مع إرادة شعوب المنطقة في مواجهة "الإرهاب" والدفاع عن الحرية والحياة.

(ع ه/سـ)

ANHA

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