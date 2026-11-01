طلبة ديرك: التعليم باللغة الكردية حقنا

جدد طلبة مدينة ديرك تمسكهم بحقهم في التعليم بلغتهم الأم، معلنين رفضهم لقرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية الذي حصر تدريس اللغة الكردية بثلاث حصص أسبوعياً، مطالبين بتدريس المناهج بالكردية.

طلبة ديرك: التعليم باللغة الكردية حقنا
خبر
الأحد 1 تشرين الثاني, 2026   13:21
قامشلو
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أصدر طلبة مدينة ديرك، اليوم، بياناً أمام المجمع التربوي في المدينة، عبّروا فيه عن رفضهم لقرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية، المتعلق بحصر تدريس اللغة الكردية في المدارس بثلاث حصص أسبوعياً.

وقرأت الطالبة سيما درويش البيان باللغة الكردية، وأشارت فيه أن الطلبة الكرد يطالبون بأن يكون التدريس باللغة الكردية في القسمين الأدبي والعلمي، معربين عن استيائهم من قرار وزارة التربية والتعليم الذي يلزمهم بالتدريس بلغة غير لغتهم الأم في المدارس.

وأكد البيان أن مطالب الطلبة لا تعني معاداة أي لغة أخرى، وإنما تأتي في إطار الدفاع عن حقهم في التعلم بلغتهم الأم، مشيدين بموقف المعلمين الرافضين لهذا القرار، مؤكدين في الوقت ذاته، أن من حقهم مواصلة تعليمهم باللغة الكردية.

واختتم الطلبة بيانهم بالتأكيد على استمرار مقاطعة المدارس إلى حين العودة إلى التدريس باللغة الكردية.

(ك س/ح)

ANHA


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