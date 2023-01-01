أصدر المركز الإعلامي لقوّات سوريا الديمقراطية اليوم بياناً حول سير عملية "صاعقة الجزيرة" في مناطق الهول وتل حميس، وتل براك، جاء فيه:

"في إطار عملية "صاعقة الجزيرة" التي أطلقتها قواتنا بمشاركة قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا والتحالف الدولي، كثفت القوات المشتركة من عمليات التفتيش والملاحقة للعناصر المرتزقة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في مناطق الهول، تل حميس وتل براك.

وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الرابع للعملية، تمكنت القوّات من التقاط تحركات لخلية إرهابية في بلدة تل براك كانت تحاول التنقل إلى مناطق بعيدة عن نطاق العمليات وتغيير أماكن تواجدها، حيث داهمت القوّات المشتركة وكراً تابعاً للعناصر الإرهابية، تمكنت من خلالها تجميد تحركاتهم وإلقاء القبض على ستة مرتزقة مطلوبين للقضاء لمشاركتهم في تنفيذ العمليات الإرهابية في منطقة الحسكة.

وفي الأحياء الشرقية للبلدة، استشعرت مجموعة إرهابية باقتراب قوّات العملية حيث بادرت بإطلاق قنبلة صوتية باتجاه القوّات التي داهمت الوكر الإرهابي وألقت القبض على ثلاثة مرتزقة وفرض الاستسلام عليهم دون حدوث إصابات.

وفي تتمة لحصيلة اليوم الثالث وصباح اليوم الرابع، تمكنت القوّات المشتركة من إلقاء القبض على 40 مرتزقاً بمن فيهم مرتزقة ساهموا بتيسير العمليات الإرهابية وآخرين ضمن خلية للتجنيد واستقطاب المرتزقة المحتملين، إضافة إلى عناصر توفير الدعم اللوجستي والذخيرة للخلايا الإرهابية.

ورافقت عمليات التمشيط عمليات أخرى للتدقيق الأمني، حيث عثرت القوّات على كمية كبيرة من الألبسة العسكرية المتنوعة غير مرخص بها كانت تستخدمها العناصر المرتزقة في التمويه، وأوراق ثبوتية مزورة لمرتزقة يستخدمون الأسماء الحركية لتجنب الملاحقات الأمنية، إضافة إلى الأسلحة والذخيرة.

وتواصل قوّات عملية صاعقة الجزيرة تنفيذ مهامها في تخليص المنطقة من الخلايا الإرهابية وتدمير أوكارها وضبط الأمن، حيث نجحت في منع العمليات الإرهابية التي كانت يُخطط التنظيم الإرهابي تنفيذها خلال احتفالات عيد رأس السنة التي مرّت بأحسن الظروف بفضل التدابير الأمنية والضربات الاستباقية التي وُجهت للخلايا الإرهابية".

(ف)