​​​​​​​الإدارة الذاتية تسلم 20 من أطفال مرتزقة داعش لروسيا

وزار اليوم وفد من مفوضية حقوق الأطفال لرئاسة روسيا الاتحادية، مقر دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمدينة قامشلو.

وكان في استقبال الوفد نائبة الرئاسة المشتركة للدائرة، عبير إيليا، عضوة الهيئة الإدارية في الدائرة، سناء دهام، وعضوات من هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وجرى توقيع وثائق وبروتوكولات التسليم من قبل نائبة الرئاسة المشتركة للدائرة، عبير إيليا، ونائبة مفوضة حقوق الأطفال لرئاسة روسيا الاتحادية، لاريسا نيكولايفنا.

وقالت عبير إيليا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب توقيع البروتوكول، إنها ليست المرة الأولى لتسليم الأطفال، وأضافت مبينة أن دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا سلّمت قبلاً 250 طفل وامرأة إلى مفوضية حقوق الأطفال لرئاسة روسيا الاتحادية. وأكدت على تعاونهم حتى تسليم جميع الأطفال.

وبدورها أعربت لاريسا نيكولايفنا عن شكرها لجميع مَن شارك في عملية التسليم، وأكدت على مساعيهم لاستعادة جميع الأطفال.

(س ب/س ر)

ANHA