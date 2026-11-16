إيران: دول إقليمية تدعم مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي دعم دول إقليمية مقترح طهران إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، مقابل تلبية واشنطن شروطاً إيرانية.

إيران: دول إقليمية تدعم مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   18:08
مركز الأخبار
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أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم، أن دولاً إقليمية أبدت دعمها لمقترح طهران إعادة فتح مضيق هرمز خلال يومين، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة.

وقال عراقجي، خلال زيارته إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، إن اجتماعاً إقليمياً رحّب بالمقترح الإيراني، معرباً عن أمله في أن تسهم الخطة في التوصل إلى وقف نهائي وشامل لإطلاق النار خلال يومين.

وجاءت تصريحاته عقب اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي، بمشاركة مسؤولين من باكستان وتركيا وأذربيجان وكازاخستان وإيران وعدد من دول آسيا الوسطى.

وكانت إيران قد أعلنت استعدادها لإعادة فتح المضيق خلال مهلة يومين، شرط موافقة واشنطن على مطالبها، وفي مقدمتها الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ورفع العقوبات، وإنهاء الحصار البحري الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية.

(ع م)

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