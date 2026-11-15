مؤتمر ستار في فعاليات 25 نوفمبر: إنهاء العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية

نظم مؤتمر ستار في تل تمر والدرباسية، فعاليتين بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أشار فيه إلى استمرار العنف والذهنية السلطوية بحق المرأة رغم عقود من النضال، وشددت المشاركات على أهمية توحيد الجهود المجتمعية لضمان حماية النساء وحقوقهن.

مؤتمر ستار في فعاليات 25 نوفمبر: إنهاء العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية
مؤتمر ستار في فعاليات 25 نوفمبر: إنهاء العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية
مؤتمر ستار في فعاليات 25 نوفمبر: إنهاء العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية
مؤتمر ستار في فعاليات 25 نوفمبر: إنهاء العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية
مؤتمر ستار في فعاليات 25 نوفمبر: إنهاء العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية
مؤتمر ستار في فعاليات 25 نوفمبر: إنهاء العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية
مؤتمر ستار في فعاليات 25 نوفمبر: إنهاء العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية
مؤتمر ستار في فعاليات 25 نوفمبر: إنهاء العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية
مؤتمر ستار في فعاليات 25 نوفمبر: إنهاء العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية
مؤتمر ستار في فعاليات 25 نوفمبر: إنهاء العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية
مؤتمر ستار في فعاليات 25 نوفمبر: إنهاء العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية
مؤتمر ستار في فعاليات 25 نوفمبر: إنهاء العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية
مؤتمر ستار في فعاليات 25 نوفمبر: إنهاء العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية
مؤتمر ستار في فعاليات 25 نوفمبر: إنهاء العنف ضد المرأة مسؤولية مجتمعية
المرأة
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   14:14
الحسكة
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نظم مؤتمر ستار في مدينتي تل تمر والدرباسية، فعاليتين تضمن اجتماعاً وندوة حوارية، وذلك في إطار فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والمصادف في 25 من شهر تشرين الثاني من كل عام، التي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في روج آفا في 8 من شهر تشرين الثاني الجاري، تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة، المرأة، الحياة، الحرية".

في مدينة تل تمر نظم الاجتماع في قاعة مجلس عوائل الشهداء، بمشاركة العشرات من أعضاء وعضوات مؤسسات المجتمع المدني، وممثلين وممثلات عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النسائية، وأهالي المدينة.

وخلال الاجتماع، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار بمدينة تل تمر، سناء الثامر، كلمة أكدت فيها أن الذهنية التي تمارس العنف ضد المرأة لا تزال قائمة رغم مرور عقود على نضال المرأة ومطالباتها بحقوقها وحريتها.

ولفتت سناء إلى أن العديد من النساء في سوريا يُقتلن على يد أزواجهن أو أحد أفراد أسرهن، من إخوة أو أبناء عمومة وغيرهم، ما يعكس استمرار العنف الأسري والمجتمعي الممارس بحق المرأة، ويطرح تساؤلات حول الأسباب التي تجعل المرأة لا تزال عرضة للعنف رغم كل ما حققته من مكتسبات ونضال.

من جانبها، تطرقت الإدارية في دار المرأة بمدينة تل تمر، هدلة يونس، إلى فلسفة وفكر القائد عبد الله أوجلان في تحرير المرأة، مؤكدة أن المرأة في شمال وشرق سوريا استطاعت، بفضل هذا الفكر ونضالها، الوصول إلى حقيقة حقوقها وإرادتها الحرة، وتجاوز الذهنية التي كانت تنظر إليها بوصفها تابعة للرجل وتحرمها من حقها في اتخاذ القرار بشأن حياتها ومستقبلها.

وأوضحت هدلة أن المرأة عانت تاريخياً من سلب حقوقها داخل الأسرة والمجتمع، حيث كانت حقوقها في الزواج والميراث واتخاذ القرار مرتبطة بإرادة الرجل، مشيرة إلى أن ثورة روج آفا أحدثت تغييرات جوهرية في واقع المرأة، من خلال إقرار قانون المرأة الذي يتضمن 130 مادة، ويهدف إلى حماية حقوقها وضمان حريتها ومساواتها.

وبيّنت أن المرأة اليوم لم تعد محصورة داخل المنزل أو خاضعة لإرادة الرجل، بل أصبحت صاحبة إرادة وقرار، وقادرة على المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والعمل والنضال، مؤكدة أن هذه المكتسبات جاءت نتيجة تضحيات ونضال طويل، في ظل استمرار محاولات استهداف حقوق المرأة وإعادة فرض الذهنية السلطوية عليها.

وأكدت هدلة أن العنف ضد المرأة لا يزال موجوداً في مختلف المجتمعات، حتى في ظل ما حققته من تقدم ومكتسبات، الأمر الذي يتطلب مواصلة النضال الفكري والاجتماعي لمواجهة هذه الذهنية، وحماية مكتسبات المرأة وتعزيز دورها في بناء المجتمع.

وشددت المشاركات في ختام الاجتماع على أهمية توحيد الجهود المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة، والعمل على ترسيخ ثقافة المساواة والحرية، بما يضمن حماية النساء من جميع أشكال العنف والتمييز.

وفي الدرباسية، أقيمت الندوة الحوارية في قاعة مركز مؤتمر ستار، بمشاركة عضوات من المؤسسات المدنية والمجالس في المدينة.

وتضمنت الندوة محورين رئيسين، حمل الأول عنوان "لا للعنف ضد المرأة"، وتناول أشكال العنف التي تتعرض لها النساء وسبل الحد منها والتخلص من مظاهرها، فيما جاء المحور الثاني بعنوان "ضمان حقوق المرأة في الدستور السوري"، وناقش أهمية تضمين حقوق المرأة في الدستور وضمان حمايتها القانونية والمساواة في الحقوق.

وشهدت الندوة مداخلات ونقاشات من قبل المشاركات، أكدن خلالها أهمية مناهضة العنف ضد المرأة والعمل على ضمان حقوقها وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع.

(ع ه-م ع/ي م)

ANHA

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