المحكمة الاتحادية العراقية ترفض حل برلمان كردستان ووقف أعماله

رفضت المحكمة الاتحادية العراقية دعوى حل برلمان كردستان، وطلباً مقدماً من الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد لوقف أعماله.

المحكمة الاتحادية العراقية ترفض حل برلمان كردستان ووقف أعماله
كردستان
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   12:42
مركز الأخبار
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رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم، دعوى تطالب بحل برلمان إقليم كردستان في دورته الحالية، إلى جانب طلب إصدار أمر ولائي لتعليق جلساته، تقدم به الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد.

وأفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن المحكمة قررت رد الدعوى والطلب المقدم بهذا الشأن.

(م ش)

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