مراحل متقدمة في إنجاز أوتوستراد قامشلو – ديرك ودعوات للحفاظ عليه واستكمال تمويله

تتواصل أعمال تنفيذ مشروع أوتوستراد قامشلو – ديرك، الذي يمتد لأكثر من 100 كيلومتر ويربط مدن وبلدات الجزيرة وصولاً إلى معبر سيمالكا الحدودي، مع إنجاز قطاعات رئيسية من الطريق واستمرار العمل في بقية أجزائه، فيما دعا القائمون على المشروع الأهالي والسائقين إلى الحفاظ عليه والالتزام بقواعد السلامة والحمولات القانونية، مطالبين الجهات المعنية في محافظة الحسكة بتقديم الدعم المادي اللازم لاستكمال المشروع، بعد تجاوز تكاليفه الميزانية المخصصة.

مراحل متقدمة في إنجاز أوتوستراد قامشلو – ديرك ودعوات للحفاظ عليه واستكمال تمويله
مراحل متقدمة في إنجاز أوتوستراد قامشلو – ديرك ودعوات للحفاظ عليه واستكمال تمويله
مراحل متقدمة في إنجاز أوتوستراد قامشلو – ديرك ودعوات للحفاظ عليه واستكمال تمويله
مراحل متقدمة في إنجاز أوتوستراد قامشلو – ديرك ودعوات للحفاظ عليه واستكمال تمويله
مراحل متقدمة في إنجاز أوتوستراد قامشلو – ديرك ودعوات للحفاظ عليه واستكمال تمويله
مراحل متقدمة في إنجاز أوتوستراد قامشلو – ديرك ودعوات للحفاظ عليه واستكمال تمويله
مراحل متقدمة في إنجاز أوتوستراد قامشلو – ديرك ودعوات للحفاظ عليه واستكمال تمويله
مراحل متقدمة في إنجاز أوتوستراد قامشلو – ديرك ودعوات للحفاظ عليه واستكمال تمويله
المجتمع والحياة
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   02:30
قامشلو
ريناس رمو
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تواصل شركة اسكندروبا تنفيذ مشروع الأوتوستراد، الذي يربط مدينة قامشلو بمدينة ديرك وصولاً إلى معبر سيمالكا الحدودي، بعرض يبلغ تسعة أمتار، مع إضافة حرم جانبي ومنصفات، ليربط مدن قامشلو وتربه سبيه وجل آغا ورميلان وكركي لكي وديرك، ويخدم أكثر من 500 قرية في المنطقة.

وفي تصريح حول سير الأعمال، أوضحت المهندسة المشرفة على المشروع، مابرين يوسف، أن الورشات الفنية والهندسية حققت تقدماً ملموساً وفق المعايير الفنية المعتمدة، مشيرة إلى استكمال تعبيد القطاع الممتد من مدينة قامشلو إلى تربه سبيه، بطول 34 كيلومتراً ذهاباً وإياباً، إضافة إلى إنجاز القطاع الممتد من قرية ذخيرة وصولاً إلى مدينة ديرك.

وبيّنت مابرين يوسف أن العمل مستمر بوتيرة متسارعة لربط القطاعات المتبقية ومعالجة العقبات الفنية والميدانية، لافتة إلى أن الطريق بين تربه سبيه وعطشان، وكذلك القطاع الممتد بين ديرك وسيمالكا، وُضعت عليهما طبقة واحدة من التعبيد، على أن تُستكمل بقية الطبقات خلال العام المقبل، مؤكدة أن فتح الطريق أمام حركة الأهالي جاء بهدف تسهيل تنقلاتهم وخدمتهم.

وأضافت أن الشركة أنجزت المنصف الوسطي على امتداد الطريق بين قامشلو وتربه سبيه، وكذلك بين كركي لكي وديرك، فيما تتواصل الأعمال لاستكمال المنصف في بقية القطاعات بالتزامن مع إنجاز الطريق.

من جهته، أكد مدير شركة اسكندروبا المنفذة للمشروع، خليل علي، الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للأوتوستراد، باعتباره شرياناً حيوياً يربط مدن وبلدات منطقة الجزيرة، ويسهل حركة التنقل بين مئات القرى، فضلاً عن دوره في تخفيف الازدحام المروري وتسهيل حركة النقل التجاري والمدني.

ودعا علي أهالي المنطقة والسائقين إلى التعاون للحفاظ على الطريق بوصفه ملكاً عاماً يخدم الجميع، مشدداً على ضرورة حماية جسم الطريق من التعديات، والالتزام بالسرعات المحددة والحمولات القانونية للشاحنات، وتجنب السير عكس الاتجاه أو إلحاق الضرر بالمنصفات والبنية التحتية، لما لذلك من أهمية في حماية أرواح مستخدمي الطريق وإطالة عمره الافتراضي.

كما وجّه دعوة إلى أصحاب الجرارات الزراعية بضرورة تجنب الإضرار بأرضية الطريق أثناء التنقل بين الأراضي خلال موسم الفلاحة، والحفاظ على بنيته من التلف.

وفيما يتعلق باستكمال المشروع، أشار مدير الشركة إلى أن تكاليف التنفيذ تجاوزت الميزانية المخصصة، مطالباً الجهات المعنية في محافظة الحسكة بتقديم الدعم المادي اللازم لضمان استمرار الأعمال وإنجاز المشروع.

ويُعد أوتوستراد قامشلو – ديرك من مشاريع البنية التحتية المهمة في المنطقة، إذ يمتد لنحو 100 كيلومتر، ويهدف إلى تطوير شبكة المواصلات والنقل وربط المدن والبلدات والقرى وصولاً إلى معبر سيمالكا الحدودي، رغم التحديات والظروف الصعبة التي رافقت مراحل تنفيذه.

(ح)

ANHA

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