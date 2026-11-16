الزراعة تحدد سعر شراء القطن لموسم 2026 بـ 100 ليرة جديدة

اعتمدت وزارة الزراعة سعر شراء كيلوغرام القطن لموسم 2026 عند 100 ليرة سورية بالعملة الجديدة.

الزراعة تحدد سعر شراء القطن لموسم 2026 بـ 100 ليرة جديدة
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الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   15:18
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الزراعة اعتماد سعر شراء كيلوغرام القطن للموسم الزراعي 2026 بمبلغ 100 ليرة سورية جديدة، موزعة بين المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان وصندوق دعم الإنتاج الزراعي.

وأوضحت الوزارة أن صندوق دعم الإنتاج الزراعي سيتحمل 20 ليرة سورية جديدة عن كل كيلوغرام، في إطار دعم الإنتاج الزراعي، فيما تتحمل المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان مبلغ 80 ليرة سورية جديدة عن كل كيلوغرام من القطن المورّد إليها.

(م ح)

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