مسيرة جماهيرية في عامودا للمطالبة باعتماد الكردية لغة أساسية في التعليم

خرج أهالي مدينة عامودا وطلابها في مسيرة جماهيرية رفضاً لتقليص ساعات تدريس اللغة الكردية، طالبوا خلالها بالحفاظ على حق الطلاب في التعلم بلغتهم الأم واعتمادها لغة أساسية في التعليم، وأكدوا أن ثلاث حصص أسبوعية لا تكفي لتعلمها.

مسيرة جماهيرية في عامودا للمطالبة باعتماد الكردية لغة أساسية في التعليم
مسيرة جماهيرية في عامودا للمطالبة باعتماد الكردية لغة أساسية في التعليم
مسيرة جماهيرية في عامودا للمطالبة باعتماد الكردية لغة أساسية في التعليم
مسيرة جماهيرية في عامودا للمطالبة باعتماد الكردية لغة أساسية في التعليم
مسيرة جماهيرية في عامودا للمطالبة باعتماد الكردية لغة أساسية في التعليم
خبر
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   16:06
قامشلو
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شهدت مدينة عامودا، اليوم، مسيرة جماهيرية بمبادرة من أهالي المدينة، رفضاً لتقليص ساعات تدريس اللغة الكردية، وللمطالبة بالحفاظ على حق الطلاب في التعلم بلغتهم الأم وضمان استمرارها لغةً أساسية في العملية التعليمية.

انطلقت المسيرة من ساحة الشهيد جهاد، بمشاركة الطلاب وأولياء الأمور، الذين عبّروا عن تمسكهم بلغتهم من خلال رفع الشعارات التي تؤكد أن ثلاث حصص أسبوعية لا تكفي لتعلم اللغة الكردية بالشكل المطلوب، وتطالب بالاعتراف بها رسمياً لغةً أساسية في التعليم.

وجابت المسيرة شوارع المدينة وصولاً إلى ساحة دوار المرأة، حيث وقف المشاركون دقيقة صمت، أعقبها إلقاء بيان من قبل الطالب رودي محمد.

وأكد البيان أن اللغة الكردية تشكّل جزءاً أساسياً من هوية الشعب الكردي وتاريخه وثقافته، والحفاظ عليها مسؤولية الأجيال، وأنها لغة أصيلة وغنية وقادرة على أن تكون لغة للعلم والمعرفة ومختلف مجالات الحياة.

ورفض البيان حصر تدريس اللغة الكردية بالمواد الأدبية مقابل تدريس المواد العلمية باللغة العربية، وأوضح أن هذا القرار لا يخدم مصلحة الطلاب ولا ينسجم مع سنوات دراستهم باللغة الكردية.

وشدد على أن المطالبة بالتعليم باللغة الأم لا تعني رفض اللغة العربية، بل التأكيد على حق الطلاب في مواصلة تعليمهم بلغتهم الأم. كما شدد على أهمية الحفاظ عليها للأجيال القادمة والعمل على تطويرها لتكون لغة التعليم.

ودعا البيان إلى الاستمرار في التمسك باللغة الكردية ومواصلة العملية التعليمية بها وعدم التخلي عنها.

وانتهت المسيرة بترديد المشاركين "لا حياة دون لغة".

(س م/ل م)

ANHA


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