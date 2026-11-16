العثور على رفات ستة أشخاص في ريف دمشق

عُثر على رفات ستة أشخاص في حرستا بريف دمشق خلال إزالة الأنقاض، ليرتفع عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سوريا منذ مطلع 2026 إلى 28 مقبرة.

العثور على رفات ستة أشخاص في ريف دمشق
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الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   17:56
مركز الأخبار
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عُثر على رفات ستة أشخاص، اليوم، في منطقة العجمي بمدينة حرستا في ريف دمشق، أثناء أعمال إزالة أنقاض المباني المدمرة تمهيداً لإعادة إعمارها، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أنه لم تتوفر حتى الآن معلومات عن هويات أصحاب الرفات أو ملابسات وفاتهم، مشيراً إلى ضرورة إخضاعها لفحوصات الطب الشرعي لتحديد هويات الضحايا وإبلاغ ذويهم.

وبحسب المرصد، ارتفع عدد المقابر الجماعية المكتشفة في سوريا منذ مطلع عام 2026 إلى 28 مقبرة، تضم رفات 231 ضحية.

(ع م)

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