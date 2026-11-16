مديرية الطوارئ في الحسكة تتفقد جسر الخابور ومجرى النهر في تل تمر

تفقد فريق من مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الحسكة، الجسر المنهار على الطريق الدولي، ومجرى نهر الخابور في تل تمر، بهدف تقييم مخاطر الفيضانات المحتملة ووضع إجراءات استباقية لتعزيز السلامة والوقاية خلال موسم الأمطار.

مديرية الطوارئ في الحسكة تتفقد جسر الخابور ومجرى النهر في تل تمر
مديرية الطوارئ في الحسكة تتفقد جسر الخابور ومجرى النهر في تل تمر
مديرية الطوارئ في الحسكة تتفقد جسر الخابور ومجرى النهر في تل تمر
خبر
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   21:44
الحسكة
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استعداداً لموسم الأمطار، أجرى فريق من مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الحسكة، بقيادة قائد العمليات في المديرية أحمد الصويلح، جولة ميدانية في مدينة تل تمر، للاطلاع على واقع الجسر المنهار على الطريق الدولي M4 الواصل بين ضفتي نهر الخابور، وتفقد مجرى النهر، في إطار التحضيرات الاستباقية لموسم الأمطار، وتقييم المخاطر المحتملة للفيضانات واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تداعياتها.

وشملت الجولة معاينة، الأجزاء المنهارة من الجسر، ومتابعة وضع مجرى نهر الخابور، بهدف الوقوف على الواقع الميداني وتحديد المخاطر التي قد تتفاقم مع هطول الأمطار وارتفاع منسوب المياه، ولا سيما في ظل الحاجة إلى تعزيز إجراءات الوقاية والاستعداد لمواجهة أي طارئ قد يهدد سلامة الأهالي والممتلكات.

وتأتي هذه الجولة ضمن جهود مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث الرامية إلى تعزيز الجاهزية خلال موسم الأمطار، من خلال تقييم الأوضاع الميدانية ووضع خطط استباقية للتعامل مع المخاطر المحتملة، بما يسهم في الحد من الأضرار وضمان سلامة السكان في مدينة تل تمر ومحيطها.

 (ع ه/ف)

ANHA

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