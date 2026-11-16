مؤتمر ستار يواصل نشاطاته التنظيمية بعقد كونفرانس في الحسكة

عقد مؤتمر ستار، كونفرانساً تنظيمياً في مدينة الحسكة تحت شعار "من التجديد إلى التغيير"؛ وذلك لمناقشة سبل تجديد البناء التنظيمي بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، والانطلاق مجدداً من "الكومينات" بوصفها الأساس الحقيقي لبناء مجتمع حر وديمقراطي وتشاركي.

مؤتمر ستار يواصل نشاطاته التنظيمية بعقد كونفرانس في الحسكة
مؤتمر ستار يواصل نشاطاته التنظيمية بعقد كونفرانس في الحسكة
مؤتمر ستار يواصل نشاطاته التنظيمية بعقد كونفرانس في الحسكة
مؤتمر ستار يواصل نشاطاته التنظيمية بعقد كونفرانس في الحسكة
مؤتمر ستار يواصل نشاطاته التنظيمية بعقد كونفرانس في الحسكة
مؤتمر ستار يواصل نشاطاته التنظيمية بعقد كونفرانس في الحسكة
مؤتمر ستار يواصل نشاطاته التنظيمية بعقد كونفرانس في الحسكة
مؤتمر ستار يواصل نشاطاته التنظيمية بعقد كونفرانس في الحسكة
مؤتمر ستار يواصل نشاطاته التنظيمية بعقد كونفرانس في الحسكة
مؤتمر ستار يواصل نشاطاته التنظيمية بعقد كونفرانس في الحسكة
مؤتمر ستار يواصل نشاطاته التنظيمية بعقد كونفرانس في الحسكة
مؤتمر ستار يواصل نشاطاته التنظيمية بعقد كونفرانس في الحسكة
مؤتمر ستار يواصل نشاطاته التنظيمية بعقد كونفرانس في الحسكة
مؤتمر ستار يواصل نشاطاته التنظيمية بعقد كونفرانس في الحسكة
مؤتمر ستار يواصل نشاطاته التنظيمية بعقد كونفرانس في الحسكة
مؤتمر ستار يواصل نشاطاته التنظيمية بعقد كونفرانس في الحسكة
المرأة
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   16:06
الحسكة
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عقد مؤتمر ستار، اليوم الإثنين، كونفرانساً تنظيمياً في مطعم سمرقند بمدينة الحسكة، تحت شعار "من التجديد إلى التغيير"، وذلك بمشاركة 460 امرأة يمثلن التنظيمات النسائية، والمؤسسات المدنية والعسكرية، والأحزاب السياسية، إلى جانب عضوات المؤتمر وناشطات وحقوقيات.

ويأتي هذا الكونفرانس استكمالاً لسلسلة كونفرانسات تنظيمية يعقدها مؤتمر ستار في عموم مناطق الجزيرة وكوباني، لمناقشة حصيلة أعماله خلال العامين الماضيين، والتركيز على المستجدات السياسية والتنظيمية وقضايا المرأة.

استُهل الكونفرانس بالوقوف دقيقة صمت، أعقبتها قراءة تقييمات القائد عبد الله أوجلان باللغتين العربية والكردية، من قِبل الإدارية في مؤتمر ستار ميديا علي، وآية المجيد.

وأكدت التقييمات على ضرورة إعادة بناء نظام المرأة في روج آفا وتعزيز دورها في بناء المجتمع الديمقراطي، استناداً إلى الإرث التاريخي لنضال المرأة في المنطقة وتجربتها المعاصرة التي انطلقت جهودها المنظمة عام 1979 وتوجت بثورة المرأة عام 2011. كما شددت على أهمية ترسيخ مبادئ الإدارة المشتركة والتمثيل المتساوي ومواجهة العقليات الذكورية، عبر مسارين أساسيين: هما تعزيز قدرات المنظمة النسائية في بناء مجتمع ديمقراطي، وتطوير الاندماج الديمقراطي وتأسيس هياكل تنظيمية جديدة للمنظمات النسائية في سوريا وروج آفا.

عقب ذلك، جرى استعراض التقرير السنوي لأعمال مؤتمر ستار في مدينة الحسكة لعامي (2025 – 2026)، والذي تناول محورين رئيسين، الوضع السياسي والتنظيمي بالإضافة إلى وضع المرأة والإداريات والمنسقية.

وأكدت عضوة اللجنة التحضيرية لكونفرانس مؤتمر ستار، خالدة بوطي، أن انعقاده يهدف إلى تجديد البناء التنظيمي بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، والانطلاق مجدداً من "الكومينات" بوصفها الأساس الحقيقي لبناء مجتمع حر وديمقراطي وتشاركي.

وأوضحت وليدة في لقاء مع وكالتنا أن العمل وفق النهج الاشتراكي والمجتمع التشاركي يمكّن المرأة من تأكيد حريتها وتجاوز العادات القائمة على الذهنية الذكورية، مشددةً على أنه "لا يمكن تحقيق حرية المجتمع دون تحرر المرأة".

وأشارت إلى أن جدول أعمال الكونفرانس يرتكز على تقييم المرحلة السابقة، ومناقشة التقرير السنوي، وصولاً إلى انتخاب إدارة جديدة لمؤتمر ستار في مدينة الحسكة تتولى مهام المرحلة المقبلة.

من جانبها، قدمت الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، هدية يوسف، مداخلة تناولت فيها مستجدات الوضع السياسي، مؤكدةً أن تنظيم المرأة وحضورها الفاعل على مدار 15 عاماً في شمال وشرق سوريا، في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، يمثلان حجر الأساس لتجاوز المرحلة الحساسة الراهنة وترسيخ نظام الرئاسة المشتركة.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، حذرت هدية من خطورة الأوضاع في سوريا، واصفةً إياها بـ "مفتاح الشرق الأوسط"، ومشيرةً إلى أن البلاد باتت ساحة لتنافس المشاريع الدولية والإقليمية، ومنها "العهد الإبراهيمي"، و"الميثاق الملي"، و"مشروع الناتو العربي"، الأمر الذي يستدعي تكثيف النضال والتنظيم المجتمعي لحماية مكتسبات المنطقة ومكوناتها.

وتواصلت أعمال الكونفرانس بعرض سنفزيون، وثّق أبرز أنشطة وإنجازات مؤتمر ستار في مدينة الحسكة، تلاه فتح باب النقاش واستقبال مداخلات الحضور حول سبل تطوير الوضع التنظيمي. واختُتم الكونفرانس بإجراء انتخابات ديمقراطية أسفرت عن انتخاب إدارة جديدة مكونة من 5 عضوات لتسيير أعمال مؤتمر ستار في مدينة الحسكة خلال المرحلة القادمة.

(ج م- س ش/ي م)

ANHA


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