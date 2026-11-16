كايا كالاس: اقترحنا رفع مستوى علاقات الاتحاد الأوروبي مع سوريا

أعلنت كايا كالاس أن الاتحاد الأوروبي اقترح رفع مستوى علاقاته مع سوريا، مؤكدة استمرار دعمه للمرحلة الانتقالية والتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتهيئة ظروف عودة اللاجئين.

كايا كالاس: اقترحنا رفع مستوى علاقات الاتحاد الأوروبي مع سوريا
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   21:37
مركز الأخبار
+

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم، أن الاتحاد اقترح الارتقاء بعلاقاته مع سوريا إلى مستوى علاقاته مع شركائه الآخرين في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وقالت كايا كالاس، قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بروكسل، إن المباحثات ستتناول تطورات الأوضاع في سوريا والشرق الأوسط، مشيرة إلى أن النقاش بشأن سوريا سيركز على دعم المرحلة الانتقالية والتعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وكانت كايا كالاس قد أكدت، خلال زيارتها إلى بيروت في 8 تشرين الأول الماضي، استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لسوريا في إعادة الإعمار وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، مشددة على أهمية تنفيذ عملية إعادة الإعمار بوتيرة مدروسة.

(ع م)

العلامات:

المقال السابق

مؤتمر ستار في لبنان يناقش تجربة المرأة الكردية ودورها في صنع القرار

المادة التالية

مديرية الطوارئ في الحسكة تتفقد جسر الخابور ومجرى النهر في تل تمر

أخبار ذات صلة

البحرين.. أحكام تصل إلى المؤبد بحق متهمين بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني

البحرين.. أحكام تصل إلى المؤبد بحق متهمين بالارتباط بال...

الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026 - 13:04

بانوراما الأسبوع: حماية الآثار السورية والتحولات الإسرائيلية

بانوراما الأسبوع: حماية الآثار السورية والتحولات الإسرا...

الأحد 15 تشرين الثاني, 2026 - 07:10

حماس تؤكد تصفية قائد لواء رفح إثر استهدافه في خانيونس

حماس تؤكد تصفية قائد لواء رفح إثر استهدافه في خانيونس

الأحد 15 تشرين الثاني, 2026 - 10:13

القوات الحكومية اليمنية تنسحب من باب المندب والحوثيون يسيطرون على مواقعها

القوات الحكومية اليمنية تنسحب من باب المندب والحوثيون ي...

الأحد 15 تشرين الثاني, 2026 - 13:25

إيران تعلن استهداف رادار أمريكي في البحرين وسط تعثر المفاوضات مع واشنطن

إيران تعلن استهداف رادار أمريكي في البحرين وسط تعثر الم...

الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026 - 13:28

قاليباف: إيران لن تقبل باستمرار حالة لا حرب ولا سلم مع واشنطن

قاليباف: إيران لن تقبل باستمرار حالة لا حرب ولا سلم مع ...

الأحد 15 تشرين الثاني, 2026 - 15:30