جامعة روج آفا تدين اقتحام حرمها الجامعي وترفض الدمج القسري

أدان مجلس إدارة جامعة روج آفا، في بيان لها، اقتحام قوات العمليات العسكرية لحرم الجامعة في مدينة قامشلو، واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع طلابي سلمي، واصفةً ذلك بأنه يُعدّ انتهاكاً لحرمة المؤسسات الأكاديمية واعتداءً على حقوق الطلبة.

جامعة روج آفا تدين اقتحام حرمها الجامعي وترفض الدمج القسري
جامعة روج آفا تدين اقتحام حرمها الجامعي وترفض الدمج القسري
جامعة روج آفا تدين اقتحام حرمها الجامعي وترفض الدمج القسري
جامعة روج آفا تدين اقتحام حرمها الجامعي وترفض الدمج القسري
خبر
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   14:58
قامشلو
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وأعلنت الجامعة، في البيان الذي قرأته الأستاذة في الجامعة مزكين حسن، خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى الجامعة، رفضها لأي عملية دمج مجحف وقسري، أو أي محاولات لفرض واقع إداري وأكاديمي جديد دون توافق أو مراعاة لخصوصية الجامعة ومكتسبات طلبتها.

زيارة الوفد الحكومي

وقال البيان إن الجامعة شهدت، اليوم، زيارة وفد حكومي للتباحث حول آليات دمج الجامعة بالجامعات السورية، وضم الوفد أحمد مراد وجيهان هسام وعدنان بري وحسن شرو.

وقفة طلابية سلمية

وأضاف البيان أن الطلبة وقفوا، عند مغادرة الوفد، وقفة سلمية وحضارية للمطالبة بحقوقهم المشروعة في الحفاظ على استقلالية الجامعة، وبقاء وضعها الأكاديمي والإداري كما هو، وصون خصوصيتها التي بنيت بجهود وتضحيات أبناء المنطقة.

وأشار البيان إلى أن الطلبة قوبلوا بتجاهل تام من قبل الوفد، حيث لم ينزل أعضاؤه أو يستمعوا لمطالب الطلبة وأصحاب الشأن، بحسب البيان.

اقتحام الحرم الجامعي

وأوضح البيان أن ما تلا ذلك كان تصعيداً غير مبرر، تمثل في استدعاء قوات العمليات العسكرية، واقتحام الحرم الجامعي بالسلاح، وإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمع الطلابي السلمي.

وعدّ البيان ذلك انتهاكاً لكل الأعراف الجامعية والقوانين التي تكفل حرية التعبير وتحمي حرمة المؤسسات التعليمية من العسكرة.

رفض الدمج القسري

وأكد البيان على رفض الجامعة التام لأي قرارات تتعلق بالدمج المجحف والقسري، أو أي محاولات لفرض واقع إداري وأكاديمي جديد دون توافق أو مراعاة لخصوصية الجامعة ومكتسبات طلبتها.

كما أدان البيان بأشد العبارات اللجوء إلى القوة العسكرية وإطلاق الغاز المسيل للدموع داخل الصرح العلمي، معتبراً ذلك اعتداء على كرامة الطلبة والهيئة التدريسية، وتهديداً مباشراً لمستقبل التعليم في المنطقة.

التمسك باستقلالية الجامعة

وتمسكت الجامعة، بحسب البيان، بحقها في بقاء جامعة روج آفا مؤسسة أكاديمية مستقلة تحافظ على هويتها ومناهجها وخصوصيتها، بعيداً عن أي إملاءات تضر بمصلحة الطلبة ومستقبلهم المهني والعلمي.

مناشدة للمنظمات الحقوقية

وناشد البيان جميع المنظمات الطلابية والهيئات الحقوقية والمؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية، بالوقوف إلى جانب الجامعة والضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان عدم تكرار عسكرة الحرم الجامعي.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الجامعات منارات للعلم والحوار، وليست ساحات للاستعراض العسكري أو قمع الأصوات الحرة، وأن الجامعة ستواصل تحركاتها السلمية والمشروعة حتى تحقيق مطالبها العادلة وصون حقها في التعليم الحر والآمن.

(م ن/م)

ANHA

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