السعودية تعيّن قائداً جديداً للقوات المشتركة في اليمن

أجرت السعودية تغييرات في قيادة قواتها المشتركة في اليمن، بتكليف فياض الرويلي قائداً جديداً، عقب تراجع القوات الحكومية وتقدم الحوثيين نحو عدن ومناطق استراتيجية.

السعودية تعيّن قائداً جديداً للقوات المشتركة في اليمن
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   21:07
مركز الأخبار
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أجرت السعودية، اليوم، تغييرات في قيادة قوات التحالف في اليمن، شملت تعيين قائد جديد للقوات المشتركة، وذلك عقب تراجع القوات الحكومية اليمنية المدعومة من الرياض أمام تقدم جماعة الحوثيين وسيطرتها على مناطق واسعة من البلاد.

وأفادت وسائل إعلام سعودية رسمية بأن الأمر الملكي قضى بتعيين الفريق الركن فهد بن حمد بن عبد العزيز السلمان مستشاراً لوزير الدفاع للشؤون العسكرية، وتكليف الفريق الأول الركن فياض بن حامد بن رقاد الرويلي بمهام قائد القوات المشتركة، إلى جانب منصبه الحالي.

وجاءت التغييرات بعد إعلان الحكومة اليمنية، الأحد، إعادة تموضع قواتها من مواقع قريبة من مضيق باب المندب، بهدف تعزيز الدفاع عن مدينة عدن، فيما أفاد عسكريون يمنيون بأن مقاتلي الحوثيين تقدموا إلى منطقة خور عميرة على الساحل الجنوبي، على مسافة نحو 100 كيلومتر غرب عدن، واقتربوا من مواقع القوات الحكومية في قعوة.

(ع م)

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