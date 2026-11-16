طلبة جامعة روج آفا يمنعون وفداً حكومياً من مغادرة الجامعة حتى تلبية مطالبهم

أوقف طلبة جامعة روج آفا وفداً للحكومة السورية الانتقالية ومنعوه من مغادرة الحرم الجامعي، برسالة واحدة واضحة: لا دمج، لا إلحاق، لا مساس باستقلالية الجامعة، وضمان مكانة اللغة الكردية رسمياً.

طلبة جامعة روج آفا يمنعون وفداً حكومياً من مغادرة الجامعة حتى تلبية مطالبهم
خبر
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   11:23
قامشلو
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منع طلبة جامعة روج آفا في مدينة قامشلو، اليوم، وفداً حكومياً من مغادرة الحرم الجامعي، بعد اجتماع عقده الوفد مع إدارة الجامعة للتباحث حول دمج الجامعة مع الجامعات السورية.

الطلبة حاصروا الوفد عقب انتهاء الاجتماع، رافضين خروجه قبل سماع مطالبهم، ومؤكدين أن أي حديث عن الدمج يمس مستقبلهم مباشرة، ولا يمكن أن يمر من دون مشاركتنا.

الاحتجاج انفجر على خلفية قرارين يرفضهما الطلبة بشكل قاطع. الأول، قرار وزارة التعليم القاضي بإلغاء المفاضلة في عدد من المواد الدراسية في جامعة روج آفا. والثاني، وهو الأخطر بحسب المحتجين، قرار إلحاق الجامعة بجامعة الفرات.

الطلبة يقولون إن الإلحاق ليس خطوة تنظيمية، بل محاولة لشطب هوية الجامعة. فجامعة روج آفا حافظت طوال سنوات الثورة على خصوصيتها الإدارية والأكاديمية، وعلى مناهجها ولغتها وطريقة إدارتها. وأي قرار يلغي هذه الخصوصية، يعني نسف كل ما بني خلال سنوات طويلة من الجهد.

الغضب الأكبر كان حول مصير الطلبة أنفسهم. فالإلحاق، بحسب المحتجين، سيفرض عليهم الانتقال إلى محافظات أخرى لمتابعة دراستهم، وهو ما يعني تكاليف سفر وسكن لا يقدرون عليها، وابتعاداً عن عائلاتهم، ومعاناة يومية في التنقل في ظل ظروف اقتصادية خانقة.

كما يحذر الطلبة من أن الإلحاق سيقلب الهيكلية الإدارية للجامعة رأساً على عقب، ويحولها من مؤسسة مستقلة تدير شؤونها بنفسها، إلى جهة تابعة تفقد قرارها.

وانتهى الاجتماع دون أي توضيح. لا رئاسة جامعة روج آفا، ولا الوفد الحكومي، أعلنا عن مخرجات الاجتماع، ما زاد من غضب الطلبة .

الطلبة جددوا مطالبهم: التراجع الفوري عن إلغاء المفاضلة، وإلغاء قرار الإلحاق بجامعة الفرات، والحفاظ على جامعة روج آفا مستقلة بهيكلها الحالي وخصوصيتها كاملة، وضمان مكانة اللغة الكردية رسمياً.

(م ن/م)

ANHA

 

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