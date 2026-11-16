مؤتمر ستار يعقد اجتماعات في أحياء قامشلو وريفها لمناهضة العنف ضد المرأة

واصل مؤتمر ستار اجتماعاته التوعوية في أحياء مدينة قامشلو وريفها ضمن حملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة"، حيث ناقش المشاركون من الجنسين التحديات اليومية للنساء وسبل تفعيل آليات الحماية والدعم، وأكدوا أن العنف ضد المرأة عائق أمام استقرار المجتمع وضرورة تكثيف الجهود النسائية لإنهائه.

مؤتمر ستار يعقد اجتماعات في أحياء قامشلو وريفها لمناهضة العنف ضد المرأة
مؤتمر ستار يعقد اجتماعات في أحياء قامشلو وريفها لمناهضة العنف ضد المرأة
مؤتمر ستار يعقد اجتماعات في أحياء قامشلو وريفها لمناهضة العنف ضد المرأة
مؤتمر ستار يعقد اجتماعات في أحياء قامشلو وريفها لمناهضة العنف ضد المرأة
مؤتمر ستار يعقد اجتماعات في أحياء قامشلو وريفها لمناهضة العنف ضد المرأة
مؤتمر ستار يعقد اجتماعات في أحياء قامشلو وريفها لمناهضة العنف ضد المرأة
المرأة
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   18:00
قامشلو
+

في إطار الفعاليات المتواصلة لحملة "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة.. المرأة الحياة الحرية"، عقد مؤتمر ستار سلسلة من الاجتماعات في أحياء مدينة قامشلو وريفها، بهدف تسليط الضوء على ظاهرة العنف ضد المرأة والبحث في آليات الحد منها وتعزيز الحماية الحقوقية والاجتماعية للنساء.

اجتماعات تدريبية وتوعوية بمشاركة الجنسين

وأوضح بيان أن الحملة أُطلقت من قبل منصة الفعاليات المشتركة للمنظمات والحركات النسائية تحت الشعار المذكور، ليعقد مؤتمر ستار بعده جملة من الاجتماعات التدريبية والتوعوية في العديد من مراكزه في أحياء مدينة قامشلو وريفها، بمشاركة كلا الجنسين للتوصل إلى حل جذري لهذه القضية.

وعُقدت اليوم اجتماعات في كل من بلدة كرباوي وأحياء العنترية وجودي وقدور بك في المدينة، ومن المقرر عقدها في كل مراكز المدينة، لمناقشة التحديات اليومية التي تواجه النساء وسبل تفعيل آليات الحماية والدعم النفسي والقانوني ضد جميع أشكال العنف.

العنف عائق أمام استقرار المجتمع

وأشارت الإداريات اللواتي عقدن الاجتماعات إلى التحديات اليومية التي تواجه المرأة في المجتمع، وأكدن أن العنف ضد المرأة لا يقتصر على كونه قضية فردية، بل يمثل عائقاً حقيقياً أمام استقرار المجتمع وتطوره الديمقراطي.

وشددن على أن استمرار الذهنية السلطوية والأعراف المقيدة لحرية المرأة تضاعفان من مسؤولية الحركات النسائية في تكثيف العمل التنظيمي والتوعوي.

كسر حاجز الصمت

وتخلل الاجتماع فتح باب النقاش أمام الحاضرات والحاضرين، حيث طرحت المشاركات تجاربهن وآراءهن حول سبل كسر حاجز الصمت، وآليات اللجوء إلى المؤسسات القانونية ومراكز الحماية النسائية. وأجمعت المداخلات على ضرورة تمكين المرأة والعمل على إبراز دورها كخطوة أساسية لصون حقوقها وحمايتها من كل أشكال الاستغلال والتهميش.

وفي ختام الاجتماعات، أكدت المشاركات وعضوات المؤتمر أهمية استمرار الحوار المجتمعي وتكاتف الجهود النسائية لإنهاء العنف ضد المرأة، مشددات على أن حماية المرأة وتمكينها يمثلان حجر الأساس لبناء مجتمع متماسك وعادل.

(ج د/ ل م)

ANHA


العلامات:

المقال السابق

العثور على رفات ستة أشخاص في ريف دمشق

المادة التالية

إيران: دول إقليمية تدعم مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز

أخبار ذات صلة

وحدات حماية المرأة: مقاومة كوباني برهان على وحدتنا الحرة وأساس انتصار شعبنا

وحدات حماية المرأة: مقاومة كوباني برهان على وحدتنا الحر...

الأحد 1 تشرين الثاني, 2026 - 12:17

في الذكرى الـ 34 لاستشهادها.. استذكار المناضلة بيريتان في بيروت

في الذكرى الـ 34 لاستشهادها.. استذكار المناضلة بيريتان ...

السبت 24 تشرين الأول, 2026 - 11:33

مؤتمر ستار في تل تمر يحيي وصية الشهيدة بيريتان بصنع الحلاوية

مؤتمر ستار في تل تمر يحيي وصية الشهيدة بيريتان بصنع الح...

السبت 24 تشرين الأول, 2026 - 13:42

مؤتمر ستار يواصل نشاطاته التنظيمية بعقد كونفرانس في الحسكة

مؤتمر ستار يواصل نشاطاته التنظيمية بعقد كونفرانس في الحسكة

الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026 - 16:06

أمهات السلام يواصلن اعتصامهن بلقاء وزير العدل وأحزاباً برلمانية في أنقرة

أمهات السلام يواصلن اعتصامهن بلقاء وزير العدل وأحزاباً ...

الثلاثاء 3 تشرين الثاني, 2026 - 15:54

مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 

مؤتمر ستار يستذكر الشهيدة بيريتان في عدة مدن بالجزيرة 

الأحد 25 تشرين الأول, 2026 - 13:21