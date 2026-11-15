القوات الحكومية اليمنية تنسحب من باب المندب والحوثيون يسيطرون على مواقعها

أعادت القوات الحكومية اليمنية تموضع قواتها باتجاه عدن، بعد مناورة حوثية التفافية، ما أتاح للجماعة السيطرة على مواقع استراتيجية مطلة على مضيق باب المندب.

القوات الحكومية اليمنية تنسحب من باب المندب والحوثيون يسيطرون على مواقعها
العالم والشرق الأوسط
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   13:25
مركز الأخبار
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أعلنت القوات المسلحة الجنوبية اليمنية، اليوم، إعادة تموضع قواتها والانسحاب من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز باتجاه عدن، بعد تنفيذ جماعة الحوثيين مناورة عسكرية التفافية خلف مواقعها، ما أتاح للجماعة توسيع سيطرتها على المنطقة المطلة على مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وقالت القوات الجنوبية، في بيان، إن عملية إعادة التموضع شملت مواقعها في مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة التحرك العسكري.

ويأتي الانسحاب في وقت يكثف فيه الحوثيون تحركاتهم العسكرية باتجاه المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرة الحكومة، بعدما تمكنوا خلال أيلول الماضي من التقدم جنوباً على الساحل الغربي، والوصول إلى مناطق قريبة من المضيق، في محاولة للسيطرة على امتداد الساحل اليمني على البحر الأحمر.

وكانت القوات الحكومية قد أطلقت في تشرين الأول الماضي حملة عسكرية لاستعادة المناطق الساحلية التي سيطر عليها الحوثيون، وسط تصاعد المواجهات في محيط مدينة تعز، التي تشهد تدهوراً في الأوضاع الأمنية والإنسانية.

ويكتسب التطور أهمية استراتيجية نظراً لموقع باب المندب، الذي يعد من أبرز الممرات البحرية الدولية، إذ تعبره شحنات تجارية ونفطية بين آسيا وأوروبا عبر البحر الأحمر وقناة السويس، ما يجعل أي تغير في السيطرة على المناطق المطلة عليه عاملاً مؤثراً في أمن الملاحة البحرية.

ويتزامن ذلك مع استمرار التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، في ظل تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وتصاعد هجمات الحوثيين على أهداف داخل السعودية، شملت منشآت وموانئ ومرافق نفطية، بينها ميناء ينبع على البحر الأحمر، بحسب المعطيات الواردة في التقارير.

وفي المقابل، نفذت السعودية غارات جوية على مواقع للحوثيين في اليمن، الذي يشهد حرباً منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء وأجبروا الحكومة على الانتقال إلى الجنوب.

وعلى الصعيد الإنساني، تتواصل المواجهات في محيط تعز بالتزامن مع استمرار الحصار المفروض على المدينة، وسط صعوبات في وصول المساعدات الإنسانية ومغادرة المدنيين، فيما تقدر أعداد النازحين جراء الاشتباكات الأخيرة بنحو 300 ألف شخص، يقيم قرابة نصفهم في المدينة ومحيطها.

(م ش)

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