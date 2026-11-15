الحكومة تعلن عن أسعار جديدة للمازوت وتُبقي أسعار البنزين والغاز ثابتة

أعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في سوريا تحديد سعر ليتر المازوت الأول بـ150 ليرة سورية جديدة، فيما أبقت أسعار البنزين والغاز المنزلي والصناعي دون تغيير، دون الإعلان عن تعديلات على أسعار محروقات التدفئة، وذلك عقب أشهر من الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات.

الحكومة تعلن عن أسعار جديدة للمازوت وتُبقي أسعار البنزين والغاز ثابتة
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الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   09:51
مركز الأخبار
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أعلنت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في سوريا، وفق النشرة الجديدة، تحديد سعر ليتر المازوت الأول بـ150 ليرة سورية جديدة، فيما حددت سعر ليتر البنزين أوكتان 95 بـ195 ليرة جديدة، وأوكتان 90 بـ185 ليرة جديدة، بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 1600 ليرة جديدة، والصناعي 2560 ليرة جديدة.

ويأتي الإعلان عن الأسعار الجديدة في وقت تتزايد فيه احتياجات الأسر السورية إلى الوقود، ولا سيما محروقات التدفئة، مع اقتراب فصل الشتاء، بعدما أثار رفع أسعار المحروقات في أيلول الماضي موجة احتجاجات وتظاهرات يومية شهدتها غالبية المناطق السورية، رفضاً للأعباء المعيشية الإضافية وارتفاع تكاليف التدفئة والنقل والإنتاج.

ورغم تحديد سعر المازوت عند 150 ليرة جديدة، دون التطرق إلى محروقات التدفئة التي تشكل محوراً لمطالب المحتجين، لا تزال أسعار المحروقات مرتفعة بالنسبة إلى غالبية السوريين، في ظل تدني مستويات الدخل وتراجع القدرة الشرائية، إذ لا يشكل فارق السعر البالغ 25 ليرة جديدة تحسناً كافياً في قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها من الوقود، خصوصاً أن المازوت مادة أساسية للتدفئة خلال الشتاء، فضلاً عن استخدامه في قطاعات النقل والزراعة والإنتاج.

وكانت اللجنة قد حددت في 13 أيلول الماضي سعر ليتر المازوت بـ175 ليرة جديدة، قبل أن تعلن وزارة الطاقة، بعد أيام، طرح المازوت بثلاث شرائح سعرية، شملت النوع المدعوم بسعر 115 ليرة جديدة لليتر، والمازوت المخصص للاستخدامات الإنتاجية والخدمية بـ150 ليرة جديدة، والمازوت بالمواصفات القياسية بـ175 ليرة جديدة.

(م ش)

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