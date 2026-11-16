طلبة جامعة كوباني يعلنون دعمهم لطلبة جامعة روج آفا

أعلن طلبة جامعة كوباني، في بيان، دعمهم لطلبة جامعة روج آفا، وطالبوا باعتماد اللغة الكردية لغة رسمية وضمان حق التعليم باللغة الكردية.

طلبة جامعة كوباني يعلنون دعمهم لطلبة جامعة روج آفا
خبر
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   14:18
كوباني
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وجاء البيان عقب اجتماع عقده وفد من الحكومة الانتقالية، اليوم، مع إدارة جامعة روج آفا، للتباحث حول دمج الجامعة مع الجامعات السورية، حيث منع الطلبة الوفد بعد الاجتماع من مغادرة الجامعة وأعلنوا مطالبهم.

وقال طلبة جامعة كوباني في بيانهم الذي تلاه الطالب أوجلان سيدو: "نحن طلبة جامعة كوباني، ننظر بقلق إلى الأحداث التي جرت في جامعة روج آفا في قامشلو. ونتيجة لمحاولات إدخال لجنة الدمج وعدم رضا بعض الطلبة، وقع تشابك بين الأمن العام والطلبة، وأصيب عدد من الطلبة".

وأكد البيان أن القرارات المتعلقة بمستقبل الطلبة ووضعهم يجب أن تصدر من قبل الطلبة أنفسهم، وليس من قبل اللجان.

وأضاف: "الجامعة مكان للعلم والحوار وحرية الفكر، وليست مكاناً للعنف وفرض القرارات بالقوة. نحن ندين بشكل واضح العنف ضد الطلبة واستخدام القوة ضدهم".

وأعلن الطلبة دعمهم للطلبة المصابين، ودعوا جميع الأطراف إلى احترام إرادة الطلبة وحقوقهم، وفتح باب حوار حقيقي، دون ضغط أو إكراه.

وتابع البيان: "القرار للطلبة، وليس للجان. إرادة الطلبة فوق أي قرار مفروض. نحن كطلبة جامعة كوباني، نعلن دعمنا لجامعة روج آفا ونقف إلى جانب طلبتها".

وشدد البيان على أن اللغة الكردية يجب أن تعتمد في قرارات الحكومة السورية الجديدة كلغة رسمية، وأن يضمن حق التعليم باللغة الكردية.

وختم البيان بالقول: "اللغة الكردية حقنا، وليست مجرد مطلب".

(ك)

ANHA


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