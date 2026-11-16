مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس يواصل فعالياته في يومه الرابع

واصل مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس فعالياته، في يومه الرابع بمدينة قامشلو، من خلال تنظيم ورشات وندوات متخصصة في صناعة السينما، إلى جانب عرض أفلام وثائقية وأعمال سينمائية ضمن أقسام المهرجان.

مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس يواصل فعالياته في يومه الرابع
مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس يواصل فعالياته في يومه الرابع
مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس يواصل فعالياته في يومه الرابع
مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس يواصل فعالياته في يومه الرابع
مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس يواصل فعالياته في يومه الرابع
مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس يواصل فعالياته في يومه الرابع
مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس يواصل فعالياته في يومه الرابع
الثقافة والفن
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   16:23
قامشلو
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تتواصل فعاليات مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس، الذي ينظمه كومين فيلم روج آفا تحت شعار "قصص مشتركة، سينما حرة"، في يومه الرابع على مدرج مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو في منطقة الجزيرة.

وشهد برنامج اليوم الرابع إقامة ورشة قدّمتها صانعة الأفلام الوثائقية غيفارا نامر في مركز سينا جن (سينما المرأة)، تناولت فيها آليات صناعة الفيلم الوثائقي وتجارب العمل في المجال السينمائي الدولي.

وأشارت إلى طبيعة عمل المنتجين والإنتاج بشكل عام، وما يترتب على التصوير من ترتيبات وتكاليف، بالإضافة إلى دور المخرج والمنتج في عملية الإنتاج.

بدأت عروض اليوم عند الساعة الحادية عشرة صباحاً بفيلم  "To Fetch a Pail of Water"، وعُرض الفيلم الوثائقي «Under the Flags the Sun"  عند الثالثة بعد الظهر.

وفي التوقيت ذاته، من الثالثة حتى الخامسة مساءً، يستضيف مركز حركة الثقافة والفن ندوة لتقييم تجربة صناعة الأفلام الجماعية التي يواصلها كومين فيلم روج آفا منذ عام 2015، يديرها ميرزان بكر، بمشاركة مؤسسي الكومين ديار حسو وشيرو هندي، ومصمم الصوت جوني دوكولومانسكي، الذي عمل في فيلمي "كوباني" و"بربو".

(م ن/ ل م)

ANHA


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