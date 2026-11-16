مسيرة في قامشلو لمناهضة العنف ضد المرأة

نظم مؤتمر ستار، اليوم، مسيرة في حي الكورنيش بمدينة قامشلو، لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات التي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للمرأة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت شعار "اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة.. المرأة الحياة الحرية".

مسيرة في قامشلو لمناهضة العنف ضد المرأة
مسيرة في قامشلو لمناهضة العنف ضد المرأة
مسيرة في قامشلو لمناهضة العنف ضد المرأة
مسيرة في قامشلو لمناهضة العنف ضد المرأة
مسيرة في قامشلو لمناهضة العنف ضد المرأة
مسيرة في قامشلو لمناهضة العنف ضد المرأة
المرأة
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   12:45
قامشلو
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وشارك في المسيرة أهالي حي الكورنيش، حيث جابت المسيرة الخط الرئيسي للحي، وحملت المشاركات اللافتة الرئيسية لشعار الحملة، ورددن شعارات تندد بالعنف المطبق على المرأة.

وعقب المسيرة، وقف المشاركون دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها قراءة بيان باسم مؤتمر ستار في الحي، باللغة الكردية من قبل عضوة مجلس حي الكورنيش نادرة إبراهيم، وباللغة العربية من قبل عضوة مؤتمر ستار لحي الطي ياسمين عيسى.

وأشار البيان إلى المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق الجميع في مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، مؤكداً أنها وظيفة إنسانية وأخلاقية واجتماعية وحقوقية، وأن العنف ضد المرأة يعد انتهاكاً صارخاً لحقوقها وكرامتها.

وشدد البيان على أن مناهضة العنف ضد المرأة ليست شعاراً يرفع في يوم أو مناسبة، بل التزاماً مستمراً يتطلب إرادة حقيقية وتشريعات عادلة، إلى جانب آليات حماية فعالة.

كما أشار البيان إلى ضرورة المشاركة المجتمعية التي تضمن للمرأة حقها في الحياة الآمنة والكريمة، بعيداً عن كافة أشكال التمييز والاستغلال والإقصاء.

وفي الختام، أكد البيان أن حماية المرأة وصون كرامتها مسؤولية جماعية، وأن بناء مجتمع تسوده العدالة لا يتحقق ما لم تكن المرأة حرة وآمنة ومتساوية في الحقوق.

(ج د/م)

ANHA


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