مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس يواصل فعاليات يومه الثالث

تتواصل فعاليات مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس في يومه الثالث بمدينة قامشلو، من خلال تنظيم ورشات وندوات متخصصة في صناعة السينما، إلى جانب عرض أفلام وثائقية وأعمال سينمائية ضمن أقسام المهرجان.

مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس يواصل فعاليات يومه الثالث
مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس يواصل فعاليات يومه الثالث
مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس يواصل فعاليات يومه الثالث
مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس يواصل فعاليات يومه الثالث
مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس يواصل فعاليات يومه الثالث
مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس يواصل فعاليات يومه الثالث
الثقافة والفن
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   14:29
قامشلو
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تتواصل فعاليات مهرجان روج آفا السينمائي الدولي السادس والذي ينظمه كومين فيلم روج آفا تحت شعار "قصص مشتركة، سينما حرة"، في يومه الثالث على مدرج مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو في منطقة الجزيرة.

وشهد برنامج اليوم الثالث من المهرجان إقامة ورشة حول استخدام الإضاءة في السينما، قدمها مدير التصوير والإضاءة جعفر أمين البيطار، في مركز استديو ولات (Hunergeha Welat)، على أن تستمر الورشة حتى 17 تشرين الثاني.

كما قدمت صانعة الأفلام الوثائقية غيفارا نامر، ندوتين تناولتا آليات صناعة الفيلم الوثائقي وتجارب العمل في المجال السينمائي الدولي، وذلك في مركز سينا جن (سينما المرأة)، فيما تُعقد الجلسة الثانية غداً.

وفي السياق ذاته، عرض في مركز محمد شيخو، فيلمان ضمن قسم "من روج آفا"، هما: مسافرون على طريق النار (Rêwiyên ser Riya Agir) وضفائر المقاومة (Keziyên Berxwedanê).

ويتضمن برنامج اليوم، عند الساعة 15:00، حديثاً لمخرجة فيلم "بربو"، سافيناز عبدكي في مركز حركة الثقافة والفن (TEV-ÇAND)، حول مهرجان نوجيان لسينما المرأة، بالتزامن مع عرض الفيلم الوثائقي "من أنا؟" (Kî me ez؟) في مركز محمد شيخو.

كما تُعرض، بين الساعة 18:00 و19:10، فيلما "04.17 أديامان" و"أمواج الكرد"، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن.

(ب إ/ح)

ANHA

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