طلبة جامعة روج آفا يرفضون استخدام القوة لفرض القرارت عليهم

أعلن طلبة جامعة روج آفا في قامشلو رفضهم قرار الانضمام إلى جامعة الفرات دون مراعاة هيكليتها الأكاديمية والإدارية، وأفادوا بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه وقفتهم الاحتجاجية السلمية داخل الحرم الجامعي ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وأكدوا استمرار احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم.

طلبة جامعة روج آفا يرفضون استخدام القوة لفرض القرارت عليهم
خبر
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   15:45
قامشلو
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أدلى طلبة جامعة روج آفا في قامشلو، اليوم، ببيان حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجامعة، ومنها اقتحام قوات العمليات العسكرية للحرم الجامعي، قرأته الطالبة نسرين محمد داخل الحرم، بحضور المئات من الطلبة.

"فرض القرار بالقوة"

أشار البيان إلى أن الوفد الحكومي طلب من رئاسة الجامعة التوقيع على قرار الانضمام إلى جامعة الفرات، دون مراعاة الهيكلية الأكاديمية والإدارية للجامعة التي تأسست على مدى سنوات، وعدّ أن محاولة فرض هذا القرار بالقوة تهدف إلى إسكات صوت الجامعة وتجاهل حقوق طلبتها.

وأوضح البيان أن الطلبة نظّموا وقفة احتجاجية سلمية أمام الوفد الحكومي، رافعين شعارات تؤكد أن اللغة الأم تمثّل هوية وكرامة ووجوداً للطلبة الكرد.

وشدد على رفض أي عملية اندماج لا تضمن حقوق الطلبة التعليمية واللغوية وتحافظ على خصوصية جامعتهم.

إصابات بالغاز المسيل للدموع

ولفت البيان إلى أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه الطلبة المحتجين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، ونوّه إلى رفضهم استخدام القوة من قبل العمليات ضد الوقفة الاحتجاجية داخل الحرم الجامعي.

وأكد الطلبة أن هذه الهجمات لن تثنيهم عن مواصلة مطالبهم بحقوقهم المشروعة، وشددوا على استمرار احتجاجاتهم السلمية حتى تحقيق مطالبهم والحفاظ على استقلالية الجامعة بهيكلها الإداري والأكاديمي.

(م ن/ ل م)

ANHA


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