مؤسسة اللغة السريانية تطالب بالاعتراف بالسريانية لغة رسمية وضمان التعليم بها

طالبت مؤسسة اللغة السريانية باعتماد السريانية لغة رسمية وضمان حق التعليم بها وحماية حقوق الشعب السرياني في الدستور السوري، ومشاركتهم في بناء سوريا.

مؤسسة اللغة السريانية تطالب بالاعتراف بالسريانية لغة رسمية وضمان التعليم بها
مؤسسة اللغة السريانية تطالب بالاعتراف بالسريانية لغة رسمية وضمان التعليم بها
مؤسسة اللغة السريانية تطالب بالاعتراف بالسريانية لغة رسمية وضمان التعليم بها
مؤسسة اللغة السريانية تطالب بالاعتراف بالسريانية لغة رسمية وضمان التعليم بها
خبر
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   14:53
قامشلو
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أدلت مؤسسة اللغة السريانية اليوم، ببيان، قرأته باللغة السريانية عضوة حزب الاتحاد السرياني فايا أرديش، وبالعربية صليبا يعقوب، وذلك أمام المجمع التربوي في تربه سبيه، بمشاركة معلمين وممثلين عن المؤسسات المدنية والأحزاب السريانية. 

طالب البيان باعتماد السريانية لغة رسمية إلى جانب اللغات الأخرى، وضمان حق التعليم باللغة الأم، وحماية حقوق الشعب السرياني في الدستور السوري.

وأكد أن الشعب السرياني في سوريا يمتلك ثقافةً وتاريخاً، وأن الاعتراف بلغته يمثل حقاً له.

 وشدد على أهمية إتاحة التعليم بها للطلاب وأبناء المجتمع السرياني: "من حقنا أن يتعلم طلابنا وشعبنا بلغتهم الأم، فاللغة السريانية ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي هويتنا وثقافتنا".

(ع خ/ل م)

ANHA


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