لجنة الاندماج تصدر بياناً بشأن مستقبل كليات جامعة روج آفا والطلاب

أعلنت لجنة الاندماج أن كليات جامعة روج آفا المدرجة في مفاضلة وزارة التعليم العالي باتت رسمية تابعة لمجمع كليات قامشلو المرتبط مؤقتاً بجامعة الفرات، مع استمرار المسجلين في الكليات غير المدرجة حتى التخرج، وتوقف قبول طلاب جدد فيها، وأكدت عدم الاعتراف بمفاضلة الجامعة المستقلة وإتاحة التقدم لمفاضلة ملء الشواغر.

لجنة الاندماج تصدر بياناً بشأن مستقبل كليات جامعة روج آفا والطلاب
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الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   17:33
مركز الأخبار
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أصدرت لجنة الاندماج، اليوم بياناً، أعلنت فيه أنها اجتمعت مع الهيئة الرئاسية لجامعة روج آفا، بتنسيق مسبق مع رئاسة الجامعة، لمناقشة وتنفيذ جملة من النقاط المتعلقة بمستقبل الكليات والطلاب، جاء في نصه:

"اجتمعت لجنة الدمج مع الهيئة الرئاسية لجامعة روج آفا، وذلك بتنسيق مسبق مع رئاسة الجامعة، لمناقشة وتنفيذ النقاط التالية:

1. الكليات المعتمدة ضمن مفاضلة وزارة التعليم العالي:

الكليات التابعة لجامعة روج آفا، والمدرجة ضمن مفاضلة وزارة التعليم العالي، تُعد كليات رسمية تابعة لمجمع كليات قامشلو المرتبط مع جامعة الفرات مؤقتاً، إلى حين استحداث جامعة الحسكة في الفترة المقبلة، ويتم التقدم إليها حصراً من خلال رابط المفاضلة الرسمي الصادر عن وزارة التعليم العالي. كما سيتم استقبال الطلاب من جميع المحافظات السورية خلال عدة أيام. 

2. الكليات غير المدرجة ضمن مفاضلة الوزارة:

بالنسبة للكليات التابعة لجامعة روج آفا وغير المدرجة ضمن مفاضلة وزارة التعليم العالي، فلن يتم قبول طلاب جدد فيها خلال العام الدراسي الحالي، وذلك إلى حين استحداث جامعة الحسكة.

أما الطلاب المسجلون فيها سابقاً، فسيستمرون في متابعة دراستهم حتى التخرج، وفق المناهج المعتمدة سابقاً في الإدارة الذاتية، دون استقبال دفعات جديدة خلال هذه الفترة.

3. بخصوص المفاضلة التي أعلنت عنها جامعة روج آفا بشكل مستقل:

المفاضلة التي أعلنت عنها الجامعة خارج إطار مفاضلة وزارة التعليم العالي غير معترف بها من قبل الوزارة، وبالتالي فإن التسجيل من خلالها لا يمنح الطالب صفة القبول ضمن نظام التعليم العالي الرسمي، ويبقى الطالب خارج هذا النظام.

4. فرصة التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر:

بناءً على ما سبق، فإن الفرصة ما زالت متاحة أمام جميع الطلاب الذين لم يتقدموا سابقاً إلى مفاضلة وزارة التعليم العالي، وذلك من خلال التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر التي أعلنت عنها الوزارة، وفق الشروط والمواعيد المحددة.

5. بخصوص لغة التدريس:

بالنسبة للكليات التي تعتمد اللغة الكردية في التدريس، فسيستمر الطلاب المسجلون فيها بمتابعة دراستهم باللغة الكردية حتى التخرج باستثناء كلية الطب.

وتم تبليغ ما سبق للهيئة الرئاسية لجامعة روج آفا للعمل وفق مضمون الاتفاق".

(ل م) 

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