انخفاض طفيف على درجات الحرارة في سوريا

تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض بشكل طفيف، اليوم الاثنين، مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية بنحو درجة إلى ثلاث درجات مئوية في معظم المناطق، فيما تسجل أدنى من معدلاتها بقليل في منطقة الجزيرة.

انخفاض طفيف على درجات الحرارة في سوريا
المجتمع والحياة
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   12:37
مركز الأخبار
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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الطقس سيكون خريفياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع تحول الأجواء إلى غائمة في المناطق الساحلية وأجزاء من المناطق الشمالية والجزيرة.

وأضاف أن الرياح ستكون غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط في الأجزاء الجنوبية من المنطقة الساحلية والمنطقة الوسطى ومرتفعات القلمون والمناطق الجنوبية.

(م ح)

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