ألماز رومي: العمل مستمر وتم تقديم مشاريع للعام المقبل

صرحت رئيسة بلدية كوباني، ألماز رومي، بأن أعمال إصلاح الطرق قد تأخرت بسبب ظروف معينة. وفي الوقت الراهن، يجري تنفيذ مشاريع تابعة لاتحاد البلديات، كما تم تقديم مقترحات للعام المقبل إلى محافظة حلب، بانتظار الرد عليها.

ألماز رومي: العمل مستمر وتم تقديم مشاريع للعام المقبل
ألماز رومي: العمل مستمر وتم تقديم مشاريع للعام المقبل
ألماز رومي: العمل مستمر وتم تقديم مشاريع للعام المقبل
ألماز رومي: العمل مستمر وتم تقديم مشاريع للعام المقبل
المجتمع والحياة
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   03:40
كوباني
جيهان تمي
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تحدثت ألماز رومي، رئيسة بلدية كوباني، إلى وكالتنا حول التغييرات الأخيرة في الإدارة البلدية ومبادرات الخدمات العامة التي يتم تنفيذها حالياً في مدينة كوباني.

وأشارت ألماز رومي إلى أنه قبل بضعة أيام، تم دمج "هيئة البيئة" في بلدية كوباني لتصبح لجنة تابعة لقسم الحدائق والمتنزهات؛ وتركز هذه اللجنة حالياً على شؤون غرس الأشجار.

وأوضحت رئيسة بلدية كوباني أن البلدية تُعد واحدة من أكثر المؤسسات حيوية، حيث تقع على عاتقها مسؤولية خدمة الشعب وتطوير المدينة؛ وتشمل هذه المسؤوليات إصلاح البنية التحتية، وتحسين الحياة اليومية للمواطنين، والحفاظ على نظافة المدينة، وضمان توفير الخدمات الأساسية.

وذكرت ألماز رومي أن جميع الأقسام داخل البلدية تواصل عملها بفاعلية. ورغم ظهور تحديات وظروف متنوعة، فإن أقساماً مثل معالجة المياه والصرف الصحي، والمكتب الفني، والشرطة البلدية، وجباية الضرائب، والحدائق، والحراج، والنظافة، تواصل أداء مهامها وفقاً للمطلوب.

كما أشارت ألماز رومي إلى أن أعمال إنشاء الطرق تبدأ عادةً خلال أشهر الصيف، إلا أن ظروفاً معينة حالت دون الالتزام بالجدول الزمني المحدد هذا العام، ما أدى إلى عدم تنفيذ تلك الأعمال. وأوضحت قائلة: "تم تقديم مقترح لتنفيذ أعمال طرق بحجم 400 متر مكعب إلى الجهات المعنية، لكنه لم يُعتمد؛ ونتيجة لذلك، تأخرت أعمال إصلاح الطرق".

وأضافت ألماز رومي أن الظروف الجوية القاسية خلال شتاء عام 2025 أدت إلى تدهور حالة الطرق في مدينة كوباني وريفها. وقد خطّط اتحاد البلديات لمشروع إصلاح طرقات، وقام بتجهيز 9 آلاف متر مكعب من الإسفلت لمدينة كوباني ونواحيها. وتندرج أعمال الإصلاح الجارية حالياً ضمن مشاريع اتحاد البلديات لعام 2025؛ حيث تتواصل عمليات صيانة الطرق في كل من كوباني، والجلبية، وخانكي.

وأشارت ألماز رومي إلى تزايد وتيرة بناء المنازل خلال فصل الصيف لهذا العام، حيث بلغ عدد تراخيص البناء الصادرة 700 ترخيص.

مشاريع عام 2027 بانتظار الموافقة

وذكرت رئيسة بلدية كوباني، ألماز رومي، أن مشاريع البلدية لعام 2027 تشمل إصلاح الطرقات، وتنقية المياه، وشبكات الصرف الصحي، وغيرها. وقالت في هذا الصدد: "لقد قدمنا ​​المشاريع إلى محافظة حلب، ونحن بانتظار الرد حالياً".

(س ب)

ANHA


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