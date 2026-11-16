غياب المازوت يزيد من معاناة سكان الحسكة مع دخول الشتاء

يعاني سكان الحسكة من غياب مادة المازوت المدعوم وارتفاع سعر اللتر في السوق إلى نحو 17 ألف ليرة سورية، مع عدم تحديد موعد لتوزيع مخصصات التدفئة، فيما أكد مواطنون أن نحو 75% من الأهالي غير قادرين على شراء المازوت، وسط مطالبات بتسريع التوزيع وضبط الأسعار مع دخول فصل الشتاء.

غياب المازوت يزيد من معاناة سكان الحسكة مع دخول الشتاء
غياب المازوت يزيد من معاناة سكان الحسكة مع دخول الشتاء
غياب المازوت يزيد من معاناة سكان الحسكة مع دخول الشتاء
غياب المازوت يزيد من معاناة سكان الحسكة مع دخول الشتاء
غياب المازوت يزيد من معاناة سكان الحسكة مع دخول الشتاء
غياب المازوت يزيد من معاناة سكان الحسكة مع دخول الشتاء
غياب المازوت يزيد من معاناة سكان الحسكة مع دخول الشتاء
غياب المازوت يزيد من معاناة سكان الحسكة مع دخول الشتاء
غياب المازوت يزيد من معاناة سكان الحسكة مع دخول الشتاء
غياب المازوت يزيد من معاناة سكان الحسكة مع دخول الشتاء
غياب المازوت يزيد من معاناة سكان الحسكة مع دخول الشتاء
غياب المازوت يزيد من معاناة سكان الحسكة مع دخول الشتاء
غياب المازوت يزيد من معاناة سكان الحسكة مع دخول الشتاء
غياب المازوت يزيد من معاناة سكان الحسكة مع دخول الشتاء
غياب المازوت يزيد من معاناة سكان الحسكة مع دخول الشتاء
غياب المازوت يزيد من معاناة سكان الحسكة مع دخول الشتاء
غياب المازوت يزيد من معاناة سكان الحسكة مع دخول الشتاء
المجتمع والحياة
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   06:20
الحسكة
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يواجه سكان مدينة الحسكة صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتهم من مادة التدفئة، إذ لم تصل حتى الآن مخصصات المازوت المدعوم إلى محطات الوقود، ولم يُحدد موعد لبدء توزيعها، ما يضطر الأهالي إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 15 و17.5 ألف ليرة سورية للتر، وفق إفادات من المحطات.

75% عاجزون عن الشراء

وقال المواطن أحمد حج سليمان إن مادة المازوت غير متوفرة بشكل منتظم، وفي حال توفرها يصل سعر اللتر إلى 16–17 ألف ليرة.

وأشار إلى أن الأسرة تحتاج إلى ما بين ثلاثة وأربعة براميل خلال الشتاء، وهي تكلفة تفوق قدرة غالبية السكان.

وأوضح أن نحو 75% من الأهالي غير قادرين على شراء المازوت، ما سيدفع كثيراً من العائلات إلى الاعتماد على الأغطية أو مدافئ الحطب.

ولفت سليمان إلى أن بعض الأسر لا تستطيع حتى تأمين الحطب، وأن الأهالي كانوا يحصلون سابقاً على برميلين لكل دفتر عائلة، فيما بلغت الكمية الموزعة العام الماضي نحو 300 لتر من قبل الإدارة الذاتية.

وانتقد تراجع واقع التوزيع خلال الفترة الأخيرة، وأوضح أن سكان تل تمر سبق أن أوقفوا صهاريج المحروقات احتجاجاً على الأسعار دون استجابة لمطالبهم.

أجرة العامل لا تكفي

من جانبه، قال المواطن محمد عبد الله إن الوضع المعيشي أصبح صعباً للغاية، إذ يبلغ سعر لتر المازوت نحو 17 ألف ليرة، في حين لا تتجاوز أجرة العامل اليومية 50 ألف ليرة، وهي بالكاد تغطي المصاريف الأساسية دون احتساب التدفئة.

وأوضح عبد الله أن الحياة اليومية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة للعمال وأصحاب الدخل المحدود، نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، مؤكداً أن غلاء الوقود يعد من أبرز الأسباب التي ساهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة، وأثقل كاهل السكان.

وطالب الحكومة بالنظر في أوضاع الأهالي وتخفيض أسعار المحروقات والمواد الأساسية بما يتناسب مع مستوى دخل المواطنين، ويتيح لهم تأمين احتياجاتهم المعيشية والعيش في ظروف أفضل.

بدوره، وصف العامل على دراجة نارية سالم العبد الله، واقع المازوت هذا العام بالصعب، وأشار إلى أنه يعمل طوال النهار على دراجته لتأمين لقمة العيش، وأن أجره لا يكفي لتغطية الاحتياجات اليومية فضلاً عن شراء المحروقات.

وأضاف أن الحطب بديل متاح لبعض الأسر، لكن ارتفاع سعره إلى نحو 200 دولار للطن يجعله خارج القدرة الشرائية للكثيرين.

مطالبات بتسريع التوزيع

وفي ظل استمرار ارتفاع الأسعار وغياب المازوت المدعوم، تتزايد مخاوف سكان الحسكة من تفاقم الأوضاع المعيشية خلال الأشهر المقبلة، وسط مطالبات بتسريع توزيع مخصصات التدفئة وضبط الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية، لتجنب اضطرار العائلات ذات الدخل المحدود إلى مواجهة برد الشتاء دون وسائل تدفئة مناسبة.

(ش س/ ل م)

ANHA


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