مظلوم عبدي يبحث آليات الاندماج مع قوى الأمن في ديرك 

بحث مستشار الرئاسة مظلوم عبدي مع قوى الأمن الداخلي في ديرك آليات الاندماج والتطورات المتعلقة به، مع التأكيد على دور القوى في حماية الأهالي والحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الأهلي وضمان سلامة جميع مكونات المنطقة.

مظلوم عبدي يبحث آليات الاندماج مع قوى الأمن في ديرك 
مظلوم عبدي يبحث آليات الاندماج مع قوى الأمن في ديرك 
مظلوم عبدي يبحث آليات الاندماج مع قوى الأمن في ديرك 
مظلوم عبدي يبحث آليات الاندماج مع قوى الأمن في ديرك 
مظلوم عبدي يبحث آليات الاندماج مع قوى الأمن في ديرك 
خبر
الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026   15:29
مركز الأخبار
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اجتمع مستشار الرئاسة، مظلوم عبدي، اليوم، مع قوى الأمن الداخلي في مدينة ديرك، لبحث آليات الاندماج والتطورات المتعلقة به.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على دور قوى الأمن الداخلي في حماية الأهالي والحفاظ على الأمن والاستقرار، إلى جانب تعزيز السلم الأهلي وضمان سلامة جميع مكونات المنطقة.

(ل م)


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