بمتجر صغير في منزلها تمهد الطريق لاستعادة شغفها

اختارت شهناز محمد تحدي الظروف القاسية والتحديات الصحية لتأمين حياة كريمة لعائلتها، حيث افتتحت متجراً صغيراً في منزلها بقرية خربي جهوا بريف جل آغا، وتعتبر شهناز هذه الخطوة بداية الطريق نحو استعادة شغفها السابق في صناعة الحلويات وتطوير مشروعها الخاص.

بمتجر صغير في منزلها تمهد الطريق لاستعادة شغفها
المرأة
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   07:35
قامشلو
بسنة شمو
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قبل نحو خمسة وعشرين عاماً، كانت شهناز محمد، وهي أم لأربعة أطفال في الخمسينيات من عمرها، تقيم في مدينة دمشق، حيث كانت تمتلك معملاً ومتجراً للحلويات، وتدير مشروعها الخاص بنجاح. 

إلا أن اندلاع الأزمة السورية وتفاقم تداعيات الحرب أجبرها على مغادرة دمشق والعودة إلى قريتها "خربي جهوا" في منطقة آليان بريف جل آغا، تاركة خلفها مشروعها والطموحات التي سعت لتحقيقها.

وعلى الرغم من استقرارها في القرية، ظل حلم افتتاح متجر للحلويات يراودها، حيث كانت تطمح لممارسة مهنتها مجدداً في مدينتي جل آغا وكركي لكي أو مدينة ديرك. غير أن الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها أسرتها حالت دون ذلك؛ فإصابة زوجها بديسك في الرقبة، ومعاناة ابنتها من مرض في الأعصاب، جعلا من خروجها من المنزل لساعات طويلة أمراً متعذراً، لا سيما في ظل مسؤولياتها العائلية وضرورة رعايتها لأفراد أسرتها.

من غرفة في المنزل إلى مشروع صغير

في ظل هذه الظروف، لم تتخلَّ شهناز عن طموحها في العمل، بل شرعت في التخطيط لمشروع يتلاءم مع ظروفها العائلية. فقررت تخصيص إحدى غرف منزلها لتكون متجراً صغيراً تبيع فيه المواد الغذائية والخضروات والمنظفات، سعياً منها لتأمين مصدر دخل يُعينها على متطلبات الحياة، دون أن تضطر للابتعاد عن أسرتها لساعات طويلة.

لم تكن انطلاقة المشروع سهلة؛ إذ واجهت في البداية تحديات في الوصول إلى التجار وموزعي السلع وتوفير البضائع اللازمة. وقد اضطرت حينها إلى التنقل بنفسها بين مدينتي جل آغا وكركي لكي لشراء المستلزمات وتجهيز رفوف متجرها، معتمدة في ذلك على مجهودها الشخصي في الإدارة والتنفيذ.

ومع مرور الوقت، ساعدها بعض أفراد عائلتها ممن يمتلكون متجراً في مدينة تربه سبيه على التواصل مع عدد من التجار والموزعين؛ مما سهّل عليها عملية توريد البضائع، ومكّنها من مواصلة عملها وتطوير مشروعها بشكل تدريجي.

انتقادات اجتماعية لم تثنها عن مواصلة العمل

إلى جانب الصعوبات المادية والعملية، واجهت شهناز نظرات وانتقادات من بعض المحيطين بها في القرية، بسبب توليها بنفسها إدارة البقالية، والتعامل مع الزبائن، والتواصل مع التجار، والذهاب لإحضار البضائع.

وتقول شهناز إن بعض تلك النظرات كانت تنطلق من ذهنية تحصر دور المرأة في الأعمال المنزلية، وترى أن خروجها للعمل وإدارتها لمشروع خاص أمر غير مألوف، لكنها لم تسمح لهذه الانتقادات بأن تقف عائقاً أمام طموحها.

وتضيف أن الانتقادات التي واجهتها دفعتها إلى الإصرار أكثر على تطوير بقاليتها وإثبات قدرتها على العمل وتحمل المسؤولية، مؤكدة أن المرأة تستطيع أن تكون منتجة، وأن تجمع بين إدارة مشروعها الخاص والقيام بواجباتها المنزلية ورعاية أسرتها، إذا تمكنت من تنظيم وقتها وتوزيع مسؤولياتها.

وتوضح شهناز أن تجربتها لم تكن مجرد محاولة لتأمين دخل إضافي، بل كانت أيضاً فرصة لإثبات أن المرأة قادرة على الاعتماد على نفسها، وإدارة عملها والتعامل مع متطلبات السوق، رغم التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

حلم الحلويات لا يزال حاضراً

ورغم انشغالها بإدارة البقالية، لم تتخلَّ شهناز عن مهنتها الأولى وشغفها بصناعة الحلويات، إذ تفكر في العودة إلى هذا المجال من داخل منزلها، من خلال إعداد أنواع مختلفة من الحلويات وبيعها في بقاليتها، أو استقبال الطلبات من الزبائن بحسب إمكاناتها وظروفها العائلية.

وترى أن هذه الخطوة قد تتيح لها الجمع بين خبرتها السابقة في صناعة الحلويات ومشروعها الحالي، وتساعدها على توسيع مصدر دخلها، وتحقيق جزء من طموحها الذي رافقها منذ سنوات.

وفي ختام حديثها، توجه شهناز رسالة إلى النساء، تدعوهن فيها إلى عدم التخلي عن طموحاتهن أمام الصعوبات، والبحث عن فرص عمل تتناسب مع ظروفهن وإمكاناتهن، مؤكدة أن سعي المرأة إلى العمل والإسهام في إعالة أسرتها يجعلها فرداً منتجاً وفاعلاً في المجتمع.

(ي م)

ANHA

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