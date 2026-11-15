مناقشة آلية اندماج جامعة روجآفا والاعتراف بالشهادات خلال مؤتمر صحفي في الحسكة

تناول مؤتمر صحفي في الحسكة مستقبل جامعة روج آفا وآلية اندماج الكليات ضمن جامعة الحسكة، والاعتراف بشهادات الإدارة الذاتية، والمفاضلة الجامعية، إلى جانب تدريس اللغة الكردية وواقع المدارس المتضررة، وسط ملفات تعليمية تهم الطلبة والأهالي في المنطقة.

مناقشة آلية اندماج جامعة روجآفا والاعتراف بالشهادات خلال مؤتمر صحفي في الحسكة
خبر
الأحد 15 تشرين الثاني, 2026   15:50
الحسكة
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عُقد مؤتمر صحفي في مبنى مديرية التربية والتعليم بمدينة الحسكة اليوم، بحضور مستشار وزير التربية والتعليم في سوريا وعضو مجلس الشعب أحمد مراد، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بجامعة روج آفا، وآلية اندماج المؤسسات التعليمية، والمفاضلة الجامعية، والاعتراف بشهادات الإدارة الذاتية، إلى جانب واقع العملية التعليمية في المنطقة.

مجمع كليات قامشلو صيغة مؤقتة لحين استحداث جامعة الحسكة

وقال أحمد مراد إن الصيغة النهائية التي جرى الاتفاق عليها من قبل لجنة الاندماج مع وزارة التعليم العالي تقضي بإيقاف بعض الكليات في جامعة روج آفا وعدم إدخالها ضمن المفاضلة الجامعية لهذا العام.

وأوضح أن الاسم الإداري للصيغة الحالية هو "مجمع كليات قامشلو" وله مجلس وإدارة، وقد جرى الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن تكون صلاحيات الإدارة في هذه الكليات بيد معاون رئيس الجامعة.

وأضاف أحمد مراد "جامعة روج آفا ستتبع جامعة الفرات كمجمع له خصوصيته، وذلك بشكل مؤقت إلى حين استحداث جامعة الحسكة".

وأوضح مراد أن بعض الكليات التي كانت تابعة لجامعة روج آفا لم تدخل ضمن مفاضلة هذا العام، وجرى إيقافها بصورة مؤقتة.

وأشار إلى أن الاتفاق مع وزارة التعليم العالي لا يتضمن أي إشكال بهذا الخصوص، وأن العمل سيستمر للوصول إلى صيغة تستوفي المعايير الفنية والتقنية، وترتبط بالبنية التحتية والهيئة التعليمية والفنية اللازمة لاستمرار العملية التعليمية.

وأشار أحمد مراد، إلى أنه من المفترض أن تكون الأقسام والكليات التابعة "لمجمع قامشلو"، ضمن جامعة الحسكة وباسمها، ابتداءً من العام القادم.

وبيّن مراد أن جامعة الحسكة، بعد استحداثها، ستضم كليات جامعة روج آفا، أي مجمع قامشلو، إلى جانب كليات جامعة الفرات الموجودة في الحسكة، بحيث تكون جميعها تحت اسم جامعة الحسكة.

المفاضلة الجامعية وملء الشواغر

وفيما يتعلق بالمفاضلة الجامعية، قال مراد إن المفاضلة العامة بقي على انتهائها يومان. وأوضح أنهم طلبوا من وزير التعليم العالي تمديدها يومين إضافيين، نظراً للخصوصية التي تتمتع بها محافظة الحسكة، لا سيما فيما يتعلق بمفاضلة ملء الشواغر.

وأضاف أحمد مراد، أن بعض الأخطاء التقنية حصلت نتيجة وجود أسماء لم تظهر في النظام، وأن شهادات التعليم الأساسي والثانوي الصادرة عن الإدارة الذاتية معترف بها، شأنها شأن الشهادات الحكومية، إلا أن الإجراءات التقنية تتطلب بعض المعاملات، من بينها ترجمة هذه الشهادات إلى اللغة العربية لتسهيل التعامل معها، وهو ما استغرق بعض الوقت.

وبيّن مراد، أن شهادات التعليم الثانوي للعام الدراسي 2025-2026، في آخر دورة، جرى جمعها وإدخالها ضمن النظام والمفاضلة العامة.

ودعا الطلبة الذين لم تظهر أسماؤهم في النظام إلى مراجعة الوزارة، لاحتمال وجود أخطاء تقنية نتيجة المرحلة الجديدة وإجراءات الاندماج.

ونوّه أحمد مراد إلى أن المفاضلة الجامعية في سوريا موحدة، وأن مفاضلة ملء الشواغر ستنتهي خلال يومين، وأكد أن الطالب الذي لم يسجل في المفاضلة العامة سيخرج من مفاضلة هذا العام، وأن شهادات الأعوام السابقة قبلت بصورة استثنائية، وأن من حصل على شهادة التعليم الثانوي ولم يتقدم للمفاضلة لن يتمكن من الاستفادة من شهادته في المفاضلات اللاحقة.

تدريس اللغة الكردية والمناهج التعليمية

وفيما يخص ملف التعليم باللغة الكردية، قال أحمد مراد إنهم عقدوا اجتماعاً في محافظة الحسكة، بحضور مدير التربية، لمناقشة قضية عدم إرسال الطلبة إلى المدارس.

وأشار إلى أنهم زاروا مختلف المدن، ويريدون إيصال رسالة إلى الطلبة وعائلاتهم بشأن واقع التعليم واللغة الكردية.

وأوضح مستشار وزير التربية والتعليم في سوريا وعضو مجلس الشعب أحمد مراد أن موضوع اللغة الكردية لم يعد مقتصراً على ثلاث مواد كما يشاع، بل إن مادة اللغة الكردية أصبحت مادة واحدة في مختلف أنحاء سوريا.

وبيّن أحمد مراد أن اللغة الكردية تدرس في حماة ودمشق والعديد من المدن والقرى الأخرى، وأنها أصبحت لغة رسمية، ولم تعد كما كانت في السابق، حين كان التحدث بها وتعليمها ممنوعين، وشدد على أن الطلبة باتوا يتلقون تعليمهم بلغتهم.

وأضاف مراد أن الحصص الثلاث المخصصة للغة الكردية تشمل المناطق الواقعة خارج محافظتي الحسكة وعفرين، أما في الحسكة وعفرين وكوباني، وهي المناطق التي كانت تعتمد مناهج الإدارة الذاتية، فيدرس الطلبة ثلاث ساعات، بالإضافة إلى الأنشطة التي تتراوح مدتها بين ساعة وساعتين.

وأشار مراد إلى أن مادة التاريخ والجغرافيا والفلسفة، ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم، جرى ترجمتها إلى اللغة الكردية، وسيتم تدريسها، وأن نصف المواد الدراسية يدرّس عملياً باللغة الكردية، وأنهم يريدون إيصال هذه المعلومات إلى الأهالي والطلبة.

وفي توضيحه لموضوع الحصص الثلاث، قال مراد إنها لا تعني تدريس اللغة الكردية كمنهاج متكامل، بل تشمل تدريس قواعد اللغة، إلى جانب مواد الأنشطة باللغة الكردية.

وأشار إلى أهمية هذه المواد في المنهاج السوري، كونها أدخلت حديثاً إلى المناهج، وتتضمن مسائل سلوكية وقومية وموضوعات تتعلق بالخصوصية السورية، وستكون هي الأخرى باللغة الكردية.

كما أوضح مراد أن شهادتي التعليم الأساسي والثانوي ستكونان هذا العام باللغة الكردية، وفق مناهج الإدارة الذاتية.

الدوام المدرسي وحقوق الطلبة وتطبيق القوانين

وفي سياق حديثه عن عدم إرسال بعض الأهالي أبناءهم إلى المدارس، أكد مراد أن الابتعاد عن المدارس ليس من مصلحة أي طرف، لأن الطلبة الذين يغادرون مدارسهم يتعرضون للأذى، سواء على مستوى مستقبلهم التعليمي أو مسيرتهم الدراسية.

وشدد على أن من حق الطلبة التعبير عن آرائهم والتظاهر، لكن بعد انتهاء الدوام المدرسي، وبطريقة حضارية ومقبولة تتيح إيصال مطالبهم، أما الاعتراض والتظاهر خلال أوقات الدوام المدرسي فلا يصب في مصلحة العملية التعليمية.

وفيما يتعلق بالمعلمين والطلبة المتغيبين عن الدوام، أوضح مراد أن مدير مديرية التربية في محافظة الحسكة أكد تطبيق القانون بحق المعلم الذي يتغيب عن عمله، باعتباره بحكم المستقيل بعد غياب 16 يوماً، وأن القانون سيطبق أيضاً بحق الطلبة.

واقع المدارس المتضررة في مناطق الحسكة

ووصف أحمد مراد واقع المدارس المتضررة، لا سيما مدارس زركان التي تعاني من دمار شبه كامل، حيث يضطر الطلبة إلى الدراسة تحت أسقف مدمرة وفي مناطق تحيط بها الألغام، بالمؤلم جداً.

وقال إن هذه الظاهرة لا تقتصر على منطقة زركان، بل توجد في العديد من المناطق السورية، وإن وزير التربية والتعليم أكد أن الأولوية تتمثل في تأمين المقاعد والكتب واللوحات المدرسية.

وأشار إلى أن العمل سيشمل أيضاً العديد من المدارس في مدينة عامودا، بهدف إصلاحها وتأهيلها، وأكد ضرورة العمل على تحسين واقع المدارس وتأمين مستلزمات العملية التعليمية.

(ل م)

ANHA


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