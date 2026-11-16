مؤتمر ستار في لبنان يناقش تجربة المرأة الكردية ودورها في صنع القرار

ناقشت ورشة حوارية نظّمتها منسقية مؤتمر ستار في لبنان، تجربة المرأة الكردية في مواجهة العنف والتمييز ونضالها من أجل الحرية والمشاركة في صنع القرار، إلى جانب التحديات التي تواجه المرأة في لبنان.

مؤتمر ستار في لبنان يناقش تجربة المرأة الكردية ودورها في صنع القرار
مؤتمر ستار في لبنان يناقش تجربة المرأة الكردية ودورها في صنع القرار
مؤتمر ستار في لبنان يناقش تجربة المرأة الكردية ودورها في صنع القرار
مؤتمر ستار في لبنان يناقش تجربة المرأة الكردية ودورها في صنع القرار
مؤتمر ستار في لبنان يناقش تجربة المرأة الكردية ودورها في صنع القرار
مؤتمر ستار في لبنان يناقش تجربة المرأة الكردية ودورها في صنع القرار
مؤتمر ستار في لبنان يناقش تجربة المرأة الكردية ودورها في صنع القرار
مؤتمر ستار في لبنان يناقش تجربة المرأة الكردية ودورها في صنع القرار
المرأة
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   21:31
مركز الأخبار
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نظّمت منسقية مؤتمر ستار في لبنان، اليوم، ورشة حوارية بعنوان "العنف ضد المرأة: حقوق لا تقبل المساومة"، تناولت تجربة المرأة الكردية في مواجهة العنف والتمييز وتعزيز مشاركتها في صنع القرار، بحضور ناشطات نسويات وممثلات عن جمعيات نسائية لبنانية وفلسطينية، إلى جانب عضوات من المنسقية.

وركّزت الورشة، التي أُقيمت في إطار فعاليات حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، على مسيرة المرأة الكردية ونضالها من أجل الحرية والهوية والحقوق، ودورها في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تجربتها في التنظيم والعمل الجماعي والوصول إلى مواقع القيادة.

وناقشت المشاركات نموذج الرئاسة المشتركة بوصفه تجربة تقوم على الشراكة بين المرأة والرجل في إدارة المؤسسات وتحمّل المسؤوليات واتخاذ القرارات، وتتيح تجاوز الأدوار التقليدية المفروضة على النساء نحو مشاركة فعلية في مختلف المجالات.

كما تناولت الورشة واقع المرأة في لبنان، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها، والصعوبات المرتبطة بالحماية والاستقلالية والمشاركة في الحياة العامة، مع التشديد على ضرورة تعزيز الوعي بحقوق المرأة والتصدي لمختلف أشكال العنف والتمييز.

وشهدت الورشة مداخلات ونقاشات تفاعلية تبادلت خلالها المشاركات الخبرات والتجارب، وطرحن رؤى بشأن سبل مواجهة العنف، وأهمية التنظيم النسوي والتضامن والاستفادة من التجارب المختلفة لتعزيز حضور المرأة ودورها في المجتمع.

وأكدت المشاركات ضرورة استمرار اللقاءات الحوارية بين النساء من خلفيات متنوعة، بما يعزز التواصل وتبادل المعرفة والعمل المشترك للدفاع عن حقوقهن وترسيخ قيم الحرية والعدالة والكرامة.

وشدّدت الورشة على أن مناهضة العنف ترتبط بنضال المرأة من أجل حقوقها وحريتها واستقلاليتها، وضمان مشاركتها في صنع القرار وبناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.

(ف)


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