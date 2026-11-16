غرق سفينة شحن قبالة سواحل بلغاريا بعد استهدافها بمسيّرتين

غرقت سفينة شحن قبالة بلغاريا في البحر الأسود إثر هجوم بمسيّرتين بحريتين، فيما أُنقذ أفراد طاقمها الاثنا عشر دون إصابات خطيرة.

غرق سفينة شحن قبالة سواحل بلغاريا بعد استهدافها بمسيّرتين
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   20:32
مركز الأخبار
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غرقت سفينة الشحن "بتول 8"، التي ترفع علم الصومال، اليوم، قبالة السواحل البلغارية في البحر الأسود، إثر هجوم بمسيّرتين بحريتين، وفق إفادة أحد أفراد طاقمها الذين جرى إنقاذهم.

وأعلنت وزارة النقل البلغارية إنقاذ البحارة الاثني عشر، مؤكدة عدم تسجيل إصابات خطيرة، رغم معاناة أفراد الطاقم من البرد الشديد. وكانت السفينة تنقل شحنة من القمح من رومانيا إلى مصر، عندما تعرضت للهجوم في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلغاريا.

ويأتي الحادث في ظل تصاعد الهجمات على السفن التجارية في البحر الأسود، إذ تعرضت ثلاث سفن أخرى لهجمات قبالة السواحل الرومانية خلال اليومين الماضيين، وفق السلطات الرومانية.

(ع م)

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