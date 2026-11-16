الصقيع يفاجئ المزارعين في مرحلة نمو المحاصيل ويهدد إنتاج البطاطا

تسببت موجة الصقيع المبكرة التي ضربت سورية بأضرار متفاوتة في المحاصيل الزراعية، طالت بصورة رئيسة البطاطا في حمص وحماة وإدلب، وبلغت خسائرها نحو 80 بالمئة في بعض الأراضي، إلى جانب تضرر الكوسا والذرة الحلوة ومحاصيل أخرى، ما يهدد الإنتاج ومواسم المزارعين.

الصقيع يفاجئ المزارعين في مرحلة نمو المحاصيل ويهدد إنتاج البطاطا
المجتمع والحياة
الإثنين 16 تشرين الثاني, 2026   05:05
مركز الأخبار
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أدت موجة الصقيع التي شهدتها مناطق مختلفة من محافظة حمص يومي 8 و9 تشرين الثاني الجاري بأضرار متفاوتة في عدد من المحاصيل الزراعية، وصلت نسبتها إلى نحو 70 بالمئة في بعض الأراضي القريبة من بحيرة قطينة باتجاه منطقة القصير، وفق المزارعين.

فيما قدّر مزارعون من منطقة القصير، في حديثهم لوكالتنا ANHA، خسائر إنتاج البطاطا بنحو 80 بالمئة، نتيجة تضرر النباتات قبل اكتمال نمو المحصول واقتراب موعد قطافه.

وتركزت الأضرار، وفق التقييمات الأولية، في الأراضي القريبة من بحيرة قطينة، حيث تراوحت نسب الإصابة بين 50 و70 بالمئة في بعض المواقع، بينما كانت أقل حدة في الأراضي الداخلية والأبعد عن البحيرة.

وسجل اليوم الثاني من موجة الصقيع أضراراً أشد من اليوم الأول، مع تضرر كامل لمحصول الكوسا في بعض المواقع وإصابات جزئية في البطاطا ومحاصيل أخرى.

وقال المهندس الزراعي، حسان لولو، إن النباتات التي لم تتعرض للتلف الكامل قد تمتلك فرصة للتعافي واستئناف نموها عند اتباع المعالجات الزراعية المناسبة، بحسب شدة الإصابة وطبيعة المحصول، مشيراً إلى ضرورة متابعة حالة النباتات وتحديد طبيعة الضرر قبل اختيار المعالجة الملائمة.

وفي منطقة القصير، تحدث مزارعون عن خسائر كبيرة لحقت بمحصول البطاطا، الذي كان يحتاج إلى نحو 10 إلى 15 يوماً إضافياً حتى يكتمل نمو درناته ويصبح جاهزاً للقطاف والتسويق، مبينين أن عمر النباتات عند حدوث الصقيع كان نحو 60 يوماً.

ويذكر المزارع إياد جمرا، لوكالتنا ANHA، أن إنتاج البطاطا في المنطقة كان يتراوح في المواسم المعتادة بين طن ونصف الطن وطنين للدونم، بينما تشير التقديرات الأولية هذا الموسم إلى أن الإنتاج قد لا يتجاوز 20 بالمئة من المعتاد، نتيجة الأضرار التي لحقت بالنباتات والدرنات قبل وصولها إلى الحجم التسويقي المناسب.

وأشار إلى أن الأضرار لم تقتصر على البطاطا، بل شملت الذرة الحلوة ومحاصيل أخرى، لافتاً إلى أن قيمة الذرة الحلوة تراجعت بنحو 50 بالمئة نتيجة تأثر النباتات بالصقيع، وما لحق بها من أضرار في مرحلة الإنتاج.

فيما قال آخر إن موجة الصقيع جاءت قبل موعدها المعتاد بنحو 10 إلى 15 يوماً، إذ اعتاد المزارعون في المنطقة حدوثها بعد العشرين من تشرين الثاني، الأمر الذي فاجأهم في مرحلة حساسة من نمو البطاطا، موضحاً أنهم حاولوا حماية المحاصيل بإشعال الإطارات والحطب والقش، لكن هذه الإجراءات لم تحقق النتيجة المرجوة.

وأضاف أن الصقيع أدى إلى توقف نمو النباتات المتضررة، وأن جزءاً كبيراً من المحصول أصبح غير قابل للاستفادة منه، رغم التكاليف التي تحملها المزارعون لشراء البذار والأسمدة والأدوية الزراعية وأعمال الخدمة والفلاحة.

وأعرب المزارعون عن قلقهم من الخسائر التي لحقت بمواسمهم، مطالبين الجهات المعنية ووزارة الزراعة بزيارة الأراضي المتضررة والوقوف على أوضاعهم، وتقديم الدعم اللازم، سواء من خلال توفير مستلزمات الإنتاج أو القروض الزراعية الميسرة، بما يساعدهم على مواصلة العمل وتعويض جزء من خسائرهم والاستعداد للموسم المقبل.

توصيات زراعية للتخفيف من الأضرار

وفيما يتعلق بالإجراءات العلاجية، دعا المهندس الزراعي، إلى ترشيد عمليات الري خلال فترات البرد، ولا سيما الري المسائي، وحصره بفترة العصر وفق توصيته، مع متابعة حالة النباتات بعد انحسار موجة الصقيع وتحديد طبيعة الضرر قبل اختيار المعالجة المناسبة لكل محصول.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من برامج التغذية الزراعية التي تتضمن سلفات البوتاسيوم والكبريت والأحماض الأمينية والكالسيوم، بما يساعد النباتات المتضررة جزئياً على تجاوز الإجهاد واستعادة نشاطها ونموها، مؤكداً أهمية تحديد المواد المستخدمة وجرعاتها وتوقيت تطبيقها وفق حالة المحصول وبإشراف فني مختص.

ولفت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة قد يتيح فرصة أفضل لتقييم حجم الأضرار ومتابعة استجابة النباتات للمعالجات، مع اختلاف فرص التعافي بحسب شدة الإصابة وطبيعة كل محصول.

وفي إطار متابعة الأضرار، وجهت مديرية الزراعة في حمص الوحدات الإرشادية الزراعية بتنفيذ جولات ميدانية للكشف على الأراضي المتضررة، وتحديد المحاصيل الأكثر تأثراً، وتقييم نسب الإصابة والخسائر، وجمع البيانات اللازمة لتقدير حجم الأضرار على مستوى المحافظة، على أن تتضح الحصيلة الإجمالية بعد استكمال الكشوف الميدانية.

وفي إدلب، وحماة كذلك، أشارت تقديرات أولية للمزارعين تضرر نحو ثلث محصول البطاطا جراء موجة الصقيع، وسط مخاوف من انعكاس تراجع الإنتاج على المعروض والأسعار في الأسواق، فيما أكدت وزارة الزراعة أن تقدير الخسائر النهائية يحتاج إلى استكمال المسح الميداني.

وزارة الزراعة تبدأ حصر الأضرار في المحافظات

وعلى المستوى الحكومي، أعلنت وزارة الزراعة في 10 تشرين الثاني الجاري بدء اللجان المكانية المختصة تنفيذ جولات ميدانية في المحافظات، للكشف على الحقول المتضررة من موجة الصقيع والانخفاض الحاد في درجات الحرارة، وتحديد مساحات الضرر ونسبه بدقة.

وقال مدير الإنتاج الزراعي في الوزارة محمد صيلين، عبر قناة الوزارة على تلغرام، إن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر مساحات واسعة من حقول البطاطا، تركزت في محافظتي حماة، ولا سيما منطقة الغاب، وأيضا في محافظة إدلب، إضافة منطقة القصير بريف حمص.

وأوضح صيلين أن نسب الضرر تفاوتت بين الحقول تبعاً للأصناف المزروعة ومدى مقاومتها للصقيع ومواعيد الزراعة، مشيراً إلى أن المحاصيل التي زُرعت في مواعيد متأخرة كانت الأكثر تأثراً بالظروف الجوية، فيما تواصل اللجان المعنية عملها لإنجاز التقارير النهائية بأسرع وقت، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

وفي سياق متصل، أظهرت جولة تفقدية نفذتها مديرية الشؤون الزراعية والوقاية في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة، تضرر محصول البطاطا في قرى كفرنبودة وتل هواش وأفاميا، وسط تقديرات أولية بخسائر كبيرة في الإنتاج.

وأوضح رئيس قسم الإنتاج النباتي في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، المهندس حسام ديوب، أن المحصول يمر بمرحلة نمو وتضخم الدرنات، وأن نسب الضرر تفاوتت بين الأصناف، إذ أظهرت بعض الأصناف مقاومة أكبر للصقيع، في حين تعرضت أصناف أخرى لأضرار كاملة.

وبحسب البيانات التي نقلتها وكالة "سانا" في 9 تشرين الثاني، تبلغ المساحة المزروعة بالبطاطا في منطقة الغاب 1286 هكتاراً، وكان من المتوقع أن يبلغ إنتاجها 23 ألفاً و603 أطنان، إلا أن الإنتاجية بدأت بالتراجع جراء الصقيع، بانتظار استكمال تقييم الأضرار.

كما قدّر مزارعان من قرية كفرنبودة الأضرار في حقولهما بأكثر من 80 بالمئة، رغم اختلاف الأصناف المزروعة ومحاولات الحد من تأثير الصقيع.

تعويضات زراعية وإجراءات وقائية

وفي المقابل، أصدرت مديرية الزراعة في حمص دليلاً إرشادياً بعنوان "حماية محاصيلكم نصف الإنتاج.. دليلكم السريع لمقاومة الصقيع وحماية النباتات"، تضمن مجموعة من التدابير الوقائية الواجب اتباعها قبل حدوث الصقيع، أبرزها تغطية النباتات ببقايا المحاصيل النظيفة، وتكثيف حماية المشاتل والأنفاق الزراعية، ودعم النباتات بالبوتاسيوم والهيوميك أسيد لتعزيز قدرتها على تحمل انخفاض درجات الحرارة، إضافة إلى استخدام وسائل الري والتدفئة والمراوح لخلط الهواء عند توافر الإمكانات.

كما تضمنت الإرشادات توصيات للتعامل مع النباتات بعد حدوث الصقيع، شملت ترشيد الري وإيقاف التسميد مؤقتاً، والاهتمام بمنشطات الجذور والوقاية من أعفانها، واستخدام الرش المغذي بالكالسيوم والبورون أو مستخلصات الأعشاب البحرية، مع العودة التدريجية إلى التسميد المتوازن عند ظهور نموات جديدة واستعادة النباتات نشاطها.

وفي سياق الإجراءات الوقائية، تضمنت التوصيات الفنية الصادرة عن مديرية زراعة حماة ضرورة عدم التسرع في اقتلاع النباتات المتضررة، وإزالة الأوراق والأجزاء المصابة تدريجياً بعد مرور عدة أيام، وتنظيم عمليات الري وتصريف المياه لمنع تعفن الجذور، وتجنب إضافة جرعات مرتفعة أو مفاجئة من الأسمدة الآزوتية، مع إمكانية الاستعانة بالمحفزات الحيوية بإشراف الكوادر الإرشادية.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذرت من احتمال حدوث الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية وأجزاء من المنطقة الشمالية ومناطق من البادية، داعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار انخفاض درجات الحرارة، ومتابعة التنبيهات الجوية لحماية المحاصيل الزراعية من الأضرار المحتملة.

وتعيد موجة الصقيع المبكرة تسليط الضوء على المخاطر التي تواجه المزارعين، ولا سيما عندما تضرب المحاصيل في مراحل حساسة من نموها وقبل موعد قطافها، إذ لا تقتصر خسائرها على الإنتاج المتضرر، بل تمتد إلى تكاليف الزراعة والخدمة ومستلزمات الموسم، ما يجعل سرعة تقييم الأضرار وتحديد احتياجات المزارعين من الدعم والإرشاد الزراعي أمراً مهماً للحد من تداعياتها على الإنتاج الزراعي.

(أم)

ANHA

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