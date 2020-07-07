مظلوم عبدي: استقبلنا قائد القوات الروسية في سوريا واتفقنا على رفع مستوى التنسيق

وجاء ذلك عبر تغريدة نشرها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية على تويتر قال فيها :"استقبلنا اليوم قائد القوات الروسية في سوريا العماد أليكساندر تشايكو لبحث القضايا المشتركة من ضمنها انتهاكات تركيا لاتفاقية ٢٣ اكتوبر، خاصة اغتيال الناشطات الكرديات الثلاث في كوباني.

تم الاتفاق على رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك، وتوجهنا بالشكر لتجاوبه في العمل على مواجهة التحديات".

يذكر أنه تركيا ومنذ احتلالها للمنطقة الممتدة من سري كانيه وحتى كري سبي لم تلتزم باتفاقيات وقف اطلاق النار التي ابرمتها مع الطرفين الأمريكي والروسي، رغم التزام قوات سوريا الديمقراطية بكافة بنود الاتفاق، وزاد عليها استهداف طيران الاحتلال التركي الشهر المنصرم لمنزل في قرية حلنج شرقي مدينة كوباني استشهد فيها 3 من الناشطات الكرديات العاملات في مجال حقوق المرأة. فيما لم تقدم روسيا أي ردة فعل أو احتجاج على خروقات تركيا تلك رغم أنها إحدى الأطراف الضامنة لحماية المنطقة من الهجمات التركية في كوباني.

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ANHA