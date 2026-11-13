الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف رادار إنذار مبكر أميركي في البحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف رادار إنذار مبكر أمريكي في البحرين، رداً على ضربة استهدفت برج اتصالات جنوب إيران.

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف رادار إنذار مبكر أميركي في البحرين
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   09:11
مركز الأخبار
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، استهداف رادار إنذار مبكر أمريكياً في البحرين، في أول إعلان من نوعه عن مهاجمة مواقع عسكرية أمريكية في دولة خليجية منذ مطلع أيلول الماضي.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن الهجوم جاء رداً على ضربة جوية استهدفت برج اتصالات في مدينة سيريك بمحافظة هرمزجان جنوب إيران.

ولم تصدر الولايات المتحدة أو البحرين أي تعليق بشأن الإعلان حتى الآن، في وقت تشهد فيه المواجهة بين واشنطن وطهران هدوءاً نسبياً بعد اتساع نطاقها إقليمياً.

(ع م)

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