تحليلات عربية تربط مستقبل الشرق الأوسط بمآلات المواجهة الأمريكية الإيرانية

تربط تحليلات وآراء عربية بين تصاعد المواجهة الأمريكية الإيرانية وتداعياتها الإقليمية، وبين التحولات السياسية والانتخابية في الولايات المتحدة وأوروبا، وترى أن مآلات هذه التطورات ستنعكس على طبيعة السياسات الغربية تجاه الشرق الأوسط، ولا سيما ملفات الأمن والاستقرار والعلاقات الدولية.

تحليلات عربية تربط مستقبل الشرق الأوسط بمآلات المواجهة الأمريكية الإيرانية
العالم والشرق الأوسط
الجمعة 13 تشرين الثاني, 2026   08:29
مركز الأخبار
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تصدّر ملف المواجهة الأمريكية الإيرانية، إلى جانب التحولات السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا وانعكاساتها على المنطقة العربية، اهتمامات الصحافة العربية، اليوم.

ونشرت صحيفة "إندبندنت عربية" مقالاً بعنوان "واشنطن وإيران: دبلوماسية تحت الحصار"، تناول ما وصفه "المأزق الاستراتيجي" الذي يواجه الطرفين، والخلاف بشأن شروط التفاوض وتسلسل تنفيذ الالتزامات، مشيراً إلى أن الخطر الأكبر يتمثل في استمرار كل طرف باستراتيجية يعتقد أنها ستجبر الآخر على التراجع، وصولاً إلى تصعيد قد لا يكون أي منهما راغباً فيه.

من جهتها، تناولت شبكة "الجزيرة"، في مادة بعنوان "عقدة المسار الدبلوماسي.. النووي الإيراني يربك مشهد التسوية بين طهران وواشنطن"، مستقبل الملف النووي الإيراني بوصفه إحدى أبرز العقبات أمام التوصل إلى تسوية بين الطرفين، مع التركيز على التهديدات الإيرانية بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واستخدام الملف النووي ورقة ضغط للحصول على ضمانات، في مقابل إعادة واشنطن تركيزها على البرنامج النووي ضمن مسار المفاوضات.

التحولات السياسية في الغرب

وفي سياق آخر، نشرت صحيفة "الخليج" الإماراتية مقالاً بعنوان "الحزب الجمهوري.. وسؤال التحدي الأهم"، تناول الانقسامات داخل الحزب الجمهوري عقب خسارته انتخابات التجديد النصفي، والتحديات التي تواجه حركة "ماغا" ومستقبل علاقتها بالرئيس دونالد ترامب، مشيراً إلى دعوات داخل الحزب لإجراء "مراجعة ذاتية" لسياساته وخطابه السياسي.

كما تناولت صحيفة "النهار" اللبنانية، في مقال بعنوان "الأقليات العربية والإسلامية في أميركا… ومعركة إثبات الحضور"، التحولات في خيارات الناخبين الأمريكيين من أصول عربية وإسلامية، ودور مواقف الإدارة الأمريكية من قضايا المنطقة في إعادة تشكيل توجهاتهم الانتخابية، مع الإشارة إلى انتخاب سبعة من أبناء هذه الجاليات لعضوية الكونغرس.

وفي سياق متصل، نشر موقع "الوطن" الإماراتي مقالاً بعنوان "مشهد معقد: سيناريوهات تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة"، تناول تعقيدات المشهد السياسي الإسرائيلي واحتمالات تشكيل الحكومة المقبلة، في ظل توازنات القوى والتحديات التي تواجه الأحزاب والتيارات السياسية.

وعلى المستوى الأوروبي، تناولت صحيفة "الخليج" في مقال بعنوان "موجة الاحتجاجات الأوروبية وأسئلة المستقبل"، اتساع الاحتجاجات في عدد من الدول الأوروبية، وربطتها بتفاقم الغلاء والفقر وتراجع الخدمات العامة وأزمة الثقة بالنخب السياسية، إلى جانب تداعيات النزاعات الدولية وارتفاع الإنفاق العسكري على الأولويات الاجتماعية.

(أم)

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