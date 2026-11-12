طلبة كركي لكي ورميلان: سنواصل احتجاجاتنا حتى الاعتراف بحقنا في التعليم باللغة الكردية

تأكيداً على تمسكهم بلغتهم الأم، خرج طلبة كركي لكي ورميلان في مسيرة احتجاجية ببلدة رميلان مطالبين بضمان حقهم في التعليم باللغة الكردية والاعتراف بها في الدستور السوري.

طلبة كركي لكي ورميلان: سنواصل احتجاجاتنا حتى الاعتراف بحقنا في التعليم باللغة الكردية
طلبة كركي لكي ورميلان: سنواصل احتجاجاتنا حتى الاعتراف بحقنا في التعليم باللغة الكردية
طلبة كركي لكي ورميلان: سنواصل احتجاجاتنا حتى الاعتراف بحقنا في التعليم باللغة الكردية
طلبة كركي لكي ورميلان: سنواصل احتجاجاتنا حتى الاعتراف بحقنا في التعليم باللغة الكردية
طلبة كركي لكي ورميلان: سنواصل احتجاجاتنا حتى الاعتراف بحقنا في التعليم باللغة الكردية
خبر
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   12:55
قامشلو
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جدد طلبة مدينتي كركي لكي ورميلان مطالبهم بالاعتراف باللغة الكردية وضمان حقهم في التعليم بلغتهم الأم، وذلك خلال مسيرة احتجاجية جابت بلدة رميلان اليوم.

وانطلقت المسيرة من أمام مدرسة الشهيدة شيلان باتجاه داخل بلدة رميلان حيث ردد الطلبة شعارات تؤكد دعمهم للغة الكردية وتمسكهم بحقهم في التعلم بها، قبل أن ينظموا وقفة احتجاجية أمام مدرسة سليمان الحلبي، جددوا خلالها مطالبهم بالتعليم باللغة الكردية.

وعقب الوقفة ألقى الطلبة بياناً قرأته الطالبة زيلان بركات، أكدوا فيه أن التعليم باللغة الكردية حق أساسي لهم مطالبين بأن تحظى اللغة الكردية بمكانة أساسية في الدستور السوري، وأن يتم الاعتراف الرسمي بها وضمان حق الأجيال في التعلم بلغتهم الأم.

وشدد البيان على أن الطلبة سيواصلون احتجاجاتهم في حال عدم الاعتراف بلغتهم وحقهم في التعليم باللغة الكردية، داعين الجهات المعنية إلى مساندة مطالبهم والوقوف إلى جانبهم في نضالهم من أجل ضمان هذا الحق، لتختتم الوقفة بترديد شعار "لا حياة دون اللغة".

(ك س/ح)

ANHA


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