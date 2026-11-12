غارة جوية تستهدف مدينة سيريك جنوبي إيران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض مدينة سيريك جنوبي البلاد لغارة جوية، وسط انفجارات متفرقة، فيما لم تتضح بعد طبيعة الأضرار أو الخسائر البشرية.

غارة جوية تستهدف مدينة سيريك جنوبي إيران
العالم والشرق الأوسط
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   23:16
مركز الأخبار
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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، نقلاً عن مصادر رسمية، بتعرض مدينة سيريك في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد لغارة جوية، مشيرة إلى أن الهجوم ذو طابع عسكري، من دون الكشف عن حجم الأضرار أو وقوع خسائر بشرية.

من جهتها، ذكرت وكالة أنباء "فارس" سماع دوي انفجارات متفرقة في المدينة الواقعة شرقي محافظة هرمزغان، خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن طبيعة الانفجارات وأسبابها لم تتضح بعد.

وأضافت الوكالة أن بعض المصادر رجّحت أن تكون الأصوات ناجمة عن إطلاق طلقات تحذيرية باتجاه سفن مخالفة في مضيق هرمز.

وكان الجيش الإيراني قد أعلن، في وقت سابق، انفجار ناقلتي نفط وصفهما بـ"المخالفتين" في المضيق، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن ملابسات الحادثتين.

(ع م)

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