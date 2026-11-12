مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مروحية عسكرية في تركيا

قُتل 4 أشخاص إثر سقوط مروحية عسكرية تركية من طراز "إس-70".

مقتل 4 أشخاص جراء سقوط مروحية عسكرية في تركيا
العالم والشرق الأوسط
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   21:00
مركز الأخبار
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قُتل أربعة أشخاص، اليوم، جراء سقوط مروحية عسكرية من طراز "إس-70" شرقي تركيا.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن المروحية سقطت بالقرب من مدينة ملاطية، مؤكدة وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحطام، فيما لا يزال سبب الحادث مجهولاً.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن مسؤول تأكيده وفاة أربعة أشخاص جراء الحادث.

(ع م)

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