إصابة طفل من مهجري سري كانيه بانفجار لغم في ريف تل تمر الغربي

أصيب طفل من مهجّري سري كانيه، يبلغ من العمر (12 عاماً)، بشظايا جراء انفجار لغم أرضي في ريف تل تمر الغربي، ونُقل على أثره إلى مشافي الحسكة لتلقي العلاج.

إصابة طفل من مهجري سري كانيه بانفجار لغم في ريف تل تمر الغربي
خبر
الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   16:05
الحسكة
+

أُصيب الطفل زاهد محمود منصور، البالغ من العمر (12 عاماً)، بشظايا في أنحاء جسده جراء انفجار لغم أرضي في الريف الغربي لمدينة تل تمر، ونُقل إلى مشافي الحسكة لتلقي العلاج، وفق ما أفاد به مراسلنا.

والطفل من مهجّري سري كانيه/ رأس العين، ويقيم في قرية الأغيبش بريف تل تمر الغربي. ولم تتوفر معلومات إضافية عن حالته الصحية.

وتأتي الحادثة وسط مطالبات بتكثيف أعمال إزالة الألغام ومخلفات الحرب وتأمين المناطق السكنية ومحيط القرى في ريف تل تمر، لحماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، ومنع وقوع المزيد من الإصابات.

(ع ه/ ل م)

ANHA

العلامات:

المقال السابق

الحسكة تحتضن مهرجاناً ثقافياً وفنياً لتعزيز العيش المشترك

المادة التالية

وصول 363 عائلة من مهجّري سري كانيه إلى مناطقها

أخبار ذات صلة

نساء: نجاح عملية السلام مرهون بتوفير ظروف سياسية وقانونية للقائد وليس بتغيير مكان إقامته

نساء: نجاح عملية السلام مرهون بتوفير ظروف سياسية وقانون...

الأربعاء 11 تشرين الثاني, 2026 - 03:50

طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية اللغة الكردية وتعزيزها

طلبة الحسكة والدرباسية يدعون الشباب والمؤسسات لحماية ال...

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 13:41

طلبة كركي لكي ورميلان: سنواصل احتجاجاتنا حتى الاعتراف بحقنا في التعليم باللغة الكردية

طلبة كركي لكي ورميلان: سنواصل احتجاجاتنا حتى الاعتراف ب...

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 12:55

افتتاح نادي رياضي في كوباني يضم أكاديمية للأطفال وفريقاً للسيدات

افتتاح نادي رياضي في كوباني يضم أكاديمية للأطفال وفريقا...

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 13:44

الدمار وغياب الخدمات يعرقلان عودة أهالي العبوش شمال تل تمر

الدمار وغياب الخدمات يعرقلان عودة أهالي العبوش شمال تل تمر

الثلاثاء 10 تشرين الثاني, 2026 - 05:00

انطلاق قافلة جديدة لمهجري سري كانيه ومطالب بتسريع عملية العودة

انطلاق قافلة جديدة لمهجري سري كانيه ومطالب بتسريع عملية...

الخميس 12 تشرين الثاني, 2026 - 09:51