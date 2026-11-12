سانا: وفدان عسكريان أمريكي وفرنسي في دمشق للقاء مسؤولين سوريين

التقى وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة وفداً عسكرياً أمريكياً، فيما استقبل قائد القوات البحرية وفداً فرنسياً على متن الفرقاطة "سوركوف" في أول زيارة لسفينة عسكرية فرنسية لسوريا.

سانا: وفدان عسكريان أمريكي وفرنسي في دمشق للقاء مسؤولين سوريين
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الخميس 12 تشرين الثاني, 2026   18:25
مركز الأخبار
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التقى وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اليوم، وفداً من الجيش الأمريكي برئاسة الأدميرال ليام إم. هولين، قائد قوة المهام المشتركة لعملية "العزم الصلب".

وفي سياق متصل، التقى قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي في الجيش السوري، محمد السعود، وفداً عسكرياً فرنسياً برئاسة الأدميرال ماكارا أوك، ضم عدداً من ضباط البحرية الوطنية الفرنسية، وذلك على متن الفرقاطة الفرنسية "سوركوف".

وتُعد الزيارة الأولى لسفينة عسكرية فرنسية إلى سوريا، بحسب "سانا".

(ع م)

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